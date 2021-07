Demasiado humanos: Biles, Phelps, Iniesta y más 'pacientes del éxito'

La preparación de los deportistas para las competencias de élite cambio hace años: hoy se trabaja a la par la parte técnica de cada disciplina y la parte mental, para manejar tanta presión.

Pero el caso de la gimnasta Simona Biles, la mejor del mundo en su disciplina pero quien ha decidido no competir más en los Juegos Olímpicos de Tokio para "cuidar su salud mental", según ha dicho, abre el debate de qué tan efectiva es esa tarea en la parte sicológica.



Especialmente el debate pasa porque el de Biles no es el único caso de un deportista exitoso, que súbitamente sufre enfermedades de tipo mental que afectan su rendimiento.



En estas mismas justas, por ejemplo, la tenista Naomi Osaka reconoció que no pudo con la presión de ser la figura del país sede: "quizá porque era mi primera participación en unos Juegos Olímpicos, pero ha sido demasiado para mí. Tengo la impresión de que mi actitud no fue demasiado buena porque no he sabido hacer frente a esa presión", dijo tras perder contra Martyna Voundrousova.



Y al mirar al pasado, resulta que otras grandes figuras también han perdido la pelea contra sus fantasmas. Es el caso del nadador estadounidense Michael Phelps, dueño de 28 medallas olímpicas, y quien reconoció alguna vez: "soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro períodos de depresión fuerte después de los Juegos y llegué a poner mi vida en peligro".



Así mismo, el futbolista español Andrés Iniesta confesó tras el Mundial de Rusia, en el que se retiró del equipo nacional, que sufrió problemas de depresión: "estuve en tratamiento un periodo con la psicóloga. Siempre me acordaré de las ganas que tenía de ir a la consulta, por lo que llegaba hasta 15 minutos antes. Me he llegado a encontrar muy mal. Necesitaba algo para salir de la situación en la que estaba" reveló.



La muerte de su amigo Dani Jarque empeoró todo: "deseaba que llegase la noche para tomarme una pastilla. A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida y piensas en situaciones extremas", le dijo a Jordi Évole en una entrevista.



La discusión sobre la salud mental ahora se da abiertamente y esa es la única diferencia ahora. Pero la presión sobre las figuras y la urgencia del éxito pasa, en un pestañeo, de ser un reto a convertirse en una enfermedad.