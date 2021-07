‘El país nunca creyó en mí’: durísima crítica de Richard Carapaz

Historia pura en territorio ecuatoriano. Este sábado, Richard Carapaz consiguió la medalla de oro en el ciclismo de ruta y se convirtió en el único pedalista en tener al menos un podio en las tres grandes competiciones (Toour, Giro, Vuelta) y así mismo ganar en Juegos Olímpicos.



En medio del júbilo por dicho récord, el nacido en Tulcán aprovechó los micrófonos para dejar una fuerte crítica en contra de su país y el apoyo que le brinda a los deportistas. Baldado de agua fría.

En diálogo con el portal web ‘Okdiario’, Carapaz manifestó que la medalla “me pertenece a mí” y aprovechó para dejar claro que en su país “nunca han creído en mí”.



“Para mí esto es especial, lo disfruto yo porque, mira, yo soy un deportista que ha salida casi que sin apoyo del país, el país nunca creyó en mí y la verdad es que esto lo disfruto porque me pertenece a mí y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento”, sentenció.



Así mismo afirmó estar consciente de que “todo el mundo querrá festejar esta medalla”, pero recalcó que únicamente será para aquellas personas que le dieron una mano.



Sobre las razones por las que en Ecuador no se recibió apoyo, explicó: “Al final nunca han creído en mí, solo ciertas personas que me vieron en su momento y ahora estoy aquí disfrutando de algo que fue un sueño, lo he logrado, lo he cumplido y hay que seguir trabajando y darle más oportunidades a todos los deportistas que realmente se lo merecen”.



Mensaje claro y sincero que cae como anillo al dedo en algunos países sudamericanos...