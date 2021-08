Paralímpicos: agenda de los colombianos este miércoles 25 de agosto

La primera disciplina deportiva que entrará en competencia este martes 24 será la Para natación. Por Colombia, serán 5 los atletas encargados de dar inicio a dicho evento deportivo. Entre ellos están, Richard Mateo Vega, quien actuará en los 100 m espalda S2 masculino, por eliminatoria a las 7:29 p.m. y final a las 3:20 a.m. (hora de Colombia).



Así mismo, Sara Del Pilar Vargas Blanco debutará en los 50 m Libre S10 femenino, por eliminatoria a las 8:21 p.m. y final a las 4:46 a.m. (hora de Colombia). Seguida por María Paula Barrera Zapata, quien estará en los 50 m Libre S10 femenino, por eliminatoria a las 8:33 p.m. y final a las 5:12 a.m. (hora de Colombia).



También estarán en competencia, Miguel Ángel Rincón Narváez, quien participará en los 200 m Libre S5 masculino, por eliminatoria a las 9:02 p.m. y final a las 5:52 a.m. (hora de Colombia) y Luis Eduardo Rojas, quien participará en los 100 m espalda S1 masculino, por final a las 5:00 a.m. (hora de Colombia).



Por otro lado, en el Paracycling de pista y en el Para tenis de mesa Colombia tendrá jugando por primera vez en Tokio a 3 Para atletas entre los que se encuentran Carolina Munevar, actuando en persecución C1-2-3 femenino, por clasificatorio a las 8:00 p.m. y final a las 12:00 a.m. (hora de Colombia); Paula Andrea Ossa Veloza, disputando la persecución C5 femenino, por clasificatorio 9:17 p.m. y final a las 12:25 a.m. (hora de Colombia); y José David Vargas, de Tenis de Mesa, compitiendo en la categoría sencillos clase S7, por grupos a las 4:40 a.m. (hora de Colombia), siendo el último de la jornada.



Con estas participaciones finalizarían los dos primeros días de competencias. Se espera que para el jueves 26 de agosto inicien las pruebas de Para powerlifting con la pesista, Cristina Poblador, y en el BSR masculino, con el Team Colombia.

¡Así vamos para mañana! 💙



