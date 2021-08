Paralímpicos: agenda de los colombianos este martes 31 de agosto

Para la séptima fecha, los atletas de Para atletismo, Para natación, Paracycling de ruta y Boccia, irán con el objetivo de seguir sumando reconocimientos.

Paracycling de ruta

En la fecha de cierre del 30 de agosto, Carolina Munevar, de Paracycling de ruta, será la encargada de abrir, ya que, actuará en la final de la prueba C1-2-3 contrarreloj, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia). Así mismo, el ya medallista Diego Dueñas, representará al país en la final de C4 contrarreloj, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia). Seguido, Paula Andrea Ossa, concursará en la final de C5 contrarreloj, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).



Más tarde, Alejandro Perea, será partícipe de la final de los C3 contrarreloj, a las 11:30 p.m. (hora de Colombia). Del mismo modo, Edwin Fabián Matiz, estará en la competencia C5 contrarreloj, a las 11:30 p.m. (hora de Colombia). Y finalizando la disciplina, Juan José Betancourt, cerrará siendo parte de la final de la prueba T1-2 contrarreloj, a las 11:30 p.m. (hora de Colombia).

En este día debutaremos en el ciclismo de ruta. 🚵‍♂️🚵‍♀️ pic.twitter.com/onZRxxLSuK — Comité Paralímpico Colombiano (@COLParalimpico) August 30, 2021

Por otro lado, Yesenia María Restrepo, de Para atletismo, hará parte de la final de lanzamiento de disco F11, a las 7:34 p.m. (hora de Colombia). También, Euclides Grisales, de Boccia, se medirá en los cuartos de final a las 11:20 p.m. (hora de Colombia).



Y concluyendo la programación, en Para natación, Carlos Daniel Serrano, nadará en los 50m libres S7 por eliminatoria, a las 8:19 p.m. (hora de Colombia). En caso de clasificar, el 31 de agosto volvería a presentarse Carlos Daniel Serrano, quien estaría en la final de los 50 metros libres S7 a las 4:19 a.m. (hora de Colombia). Igualmente, Euclides Grisales de Boccia, estaría en la semifinal a las 4:40 a.m. (hora de Colombia).



Entre tanto, los deportistas que ya tienen cita asegurada en la fecha inicial del 31 son, de Para atletismo, Dixon De Jesús Hooker, quien participará en los 400 m T38, por la final, a las 5:31 a.m. (hora de Colombia); y Yamil David Acosta Manjarrez, encargado de figurar en los 400m T12, por eliminatoria, a las 7:17 a.m. (hora de Colombia).



Finalizando, María Paula Barrera de Para natación, actuará en la final de los 100m mariposa S10, a las 5:07 a.m. (hora de Colombia). De esta forma, se espera que los atletas disputen las correspondientes pruebas sin que haya contratiempos, como el que tuvo Angie Pabón de Para atletismo, quien sufrió una molestia en su espalda baja y no pudo ser parte de la semifinal de los 100m T11.



Para la siguiente jornada, el 1 de septiembre, Colombia vibrará durante toda la jornada con el Para atletismo y la Para natación.



Información del Comité Paralímpico Colombiano