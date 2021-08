Paralímpicos: agenda de los colombianos este sábado 28 de agosto

Después de un cierre positivo para la delegación colombiana en la programación del 26 y parte del 27 de agosto, de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, los Para atletas ya fijan su objetivo en la jornada que resta del 27 y la inicial del 28 de agosto.



En esta ocasión, el evento deportivo Boccia se estrena en los juegos con la actuación de representantes cafeteros. Para el cierre de la programación del 27 de agosto Dubán Camilo Cely, Euclides Grisales y Leidy Johanna Chica, actuarán por primera vez en la categoría individual de la ronda preliminar, a las 7:30 p.m. (hora de Colombia). En donde Chica y Cely se enfrentarán, mientras que Grisales aguardará por el japonés Shun Esaky.



En Para atletismo, Juan Sebastián Gómez buscará ganar en los 100m T38 masculino, por eliminatoria ronda 1, a las 8:10 p.m. (hora de Colombia). Seguido, la Para atleta Darían Faisuri Jiménez, participará en los 100m T38 femenino, por eliminatoria ronda 1, a las 8:38 p.m. (hora de Colombia). Luego, Katty Julieth Hurtado, también se probará en la eliminatoria ronda 1 de los 100m T38 femenino, a las 8:44 p.m. (hora de Colombia). Y por último, José Gregorio Lemos, concursará en los 100m masculino, por eliminatoria ronda 1, a las 9:16 p.m. (hora de Colombia).



Con respecto a la Para natación, el ya ganador de medalla de oro Nelson Crispín Corzo, figurará en los 100m pecho S6 masculino, por eliminatoria, a las 7:03 pm (hora de Colombia). A continuación, María Paula Becerra, competirá en 100m libres S10 femenino, por eliminatoria, a las 7:25 p.m. (hora de Colombia). Y al final, la deportista Laura Carolina González, nadará en los 200m combinado S8 femenino, por eliminatoria, a las 8; 59 p.m. (hora de Colombia).



Por otro lado, Alejandro Perea, Paula Ossa y Edwin Matiz, de Paracycling de pista, aparecerán en la categoría equipos mixtos C 1-5, por clasificatorio, a las 8:32 p.m. (hora de Colombia). Así mismo, en caso de pasar a la final, participarán de nuevo a las 10:15 p.m. (hora de Colombia).



En la programación del 28 de agosto, y en caso de clasificar, en Para atletismo, Juan Sebastián Gómez y José Gregorio Lemos, disputarían la final de los 100m T38 a las 5:35 a.m. (hora de Colombia). Igualmente, Darían Faisuri Jiménez y Katty Julieth Hurtado volverían a jugar en la final de los 100m T38, a las 6:01 a.m. (hora de Colombia).



Del mismo modo, en Para natación, Nelson Corzo, actuaría en la final de los 100m pecho S6, a las 3:00 a.m. (hora de Colombia). También, María Paula Becerra, estaría en la final de los 100m libres S10, a las 3:20 a.m. (hora de Colombia). Y concluyendo, Laura Carolina González, se mediría en la final de los 200m combinado S8, a las 4:48 a.m. (hora de Colombia).



Las encargadas de abrir la jornada del sábado 28 de agosto son los representantes colombianas de tenis en silla de ruedas. Allí, Johana Martínez y María Angélica Bernal, actuarán en los sencillos primera ronda femenino, a la 1:00 a.m. (Hora de Colombia).





Francisco Palomeque, Parapowerlifting

Luego de ello, en Para powerlifting, Francisco Palomeque, competirá en la final de Hasta 80 kg, a las 4:30 a.m. (hora de Colombia. Y dándole fin a la fecha inicial, el equipo de baloncesto en silla de ruedas recibe al equipo de Corea del Sur, por el juego 3 de fase de grupos, a las 6:30 a.m. (hora de Colombia).

