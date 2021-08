Paralímpicos: agenda de los colombianos este viernes 27 de agosto

La tercera y cuarta jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 aparecen en el radar de los Para atletas colombianos. Esta vez, se estrenarán nuevas disciplinas deportivas y la posibilidad de ganar medallas aumenta en demasía.



Paracycling, Paula Ossa en Tokio 2020

Los eventos que debutarán son el Para tiro con arco, el Para atletismo y el tenis en silla de ruedas. Sin embargo, también habrá competencia en Para natación, Paracycling de pista, Para tenis de mesa y Baloncesto de Silla de Ruedas.



En lo que queda de la fecha del 26 de agosto, la encargada de abrir el telón de las competencias es María Mónica Daza Guzmán, quien actuará por la clasificación en el Para tiro con arco, categoría individual femenino, a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).



Luego de ello, la Para natación trae de nuevo a Miguel Ángel Rincón, ya que participará en la eliminatoria de los 50 metros mariposa, a las 7: 48 p.m. (hora de Colombia). Así mismo, Carlos Daniel Serrano se medirá en la eliminatoria de los 200 metros combinados, a las 8:08 p.m. (Hora de Colombia). La nadadora, Gisell Natalia Prada, cerrará dicha disciplina siendo partícipe en la eliminatoria de los 200 metros combinados, a las 8:19 p.m. (Hora de Colombia).





Para natación, María Paula Barrera en Tokio 2020

En el Paracycling de pista, la Para atleta Carolina Munevar, estará en la final de los 500 metros C1-2-3, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia). Seguido, Diego Dueñas, actuará en el clasificatorio de persecución 4000 m C4, a las 8:36 p.m. (hora de Colombia). Por último, Edwin Fabián Matiz, aparecerá en el clasificatorio de persecución 4000m C5, a las 9:14 p.m. (hora de Colombia).



Por otro lado, en el Para atletismo, Mayerli Buitrago Ariza jugará la final en impulsión de bala a las 8:05 p.m. (hora de Colombia). Minutos después, Yamil David Acosta, estará en la eliminatoria Ronda 1 de los 100m a las 8:14 p.m. (hora de Colombia). Del mismo modo, Érica María Castaño, participará en la final de lanzamiento de disco a las 8:19 p.m. (hora de Colombia). Después, José Gregorio Lemos y Luis Fernando Lucumí, competirán en la final de lanzamiento de jabalina a las 9:06 p.m. (hora de Colombia). Y finalizando, Angie Pabón y Luis Dahir Arizala, figurarán en los 400m por la ronda 1 a las 9:17 p.m. (hora de Colombia).



Para atletismo

Para atletismo Lima 2019

La primera actuación en estos juegos del tenis en silla de ruedas estará a cargo de Johana Martínez y María Angélica Bernal, quienes debutarán en los dobles de la primera fase ante Montajne y Benter de Rusia a las 9:00 p.m. (hora de Colombia).



Y concluyendo esta jornada, en el Para tenis de mesa, José David Vargas enfrentará a Bjoern Shnake, de Alemania, en el segundo juego de fase de grupos, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia).



La jornada del 27 de agosto será abierta por la colombiana Paula Andrea Ossa, de Paracycling de pista, puesto que competirá en la final de los 500m, C4-5, a las 12:29 a.m. (hora de Colombia).



A continuación, irá el equipo de baloncesto en silla de ruedas. El Team Colombia, jugarán su segundo partido contra España en la fecha 2 de la fase de grupos, a las 12:45 a.m. (hora de Colombia).





BSR, COL vs JPN

En Para atletismo, Francy Osorio y Camilo Lancheros, estarán por primera vez en los 1500 metros de la ronda 1 a las 11:53 a.m. (hora de Colombia). Y en la Para natación, Daniel Giraldo, lo dejará todo en la final de los 100 metros espalda, a las 3:00 a.m. (hora de Colombia).



En caso de clasificar en las pruebas del 26 de agosto, Angie Pabón y Luis Dahir Arizala, de para atletismo, se medirían en la semifinal de los 400m a las 5:40 a.m. (hora de Colombia).



Del mismo modo, Miguel Ángel Rincón, estaría una vez más en la final de los 50 metros mariposa a las 4:31 a.m. (hora de Colombia). También, Carlos Daniel Serrano, actuaría nuevamente en la final de los 200 metros combinados a las 4:52 a.m. (hora de Colombia), e igualmente, Gisell Natalia Prada, participaría en la final de los 200 metros combinados a las 5:00 a.m. (hora de Colombia). Estos últimos atletas de Para natación.



Finalmente, en Paracycling y en caso de clasificar, Diego Dueñas haría parte de la final de persecución 4000m C4 a la 1:15 a.m. (hora de Colombia). Sumándose, Edwin Fabián Matiz, quien participaría en la final de persecución 4000 C5 a la 1:15 a.m. (hora de Colombia).



Durante la cuarta jornada de competencias, Colombia participará con la Para natación, el Para atletismo, el Paracycling, Parapowerlifting, el Tenis de Mesa, el Tenis en Silla de Ruedas, BSR y el debut del Boccia.