¿Nueva Zelanda se une al boicot? No enviará diplomáticos a los Juegos

Nueva Zelanda anunció este martes que no enviará a representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 por razones de seguridad sanitaria a raíz de la pandemia de la covid-19.

"Ya hemos dejado claro que no estaremos allí a nivel ministerial", indicó a los medios el vice primer ministro neozelandés, Grant Robertson al ser preguntado por la posición de Wellington después de que EEUU anunciara que no enviará representantes diplomáticos a la cita olímpica. Washington justifica el boicot como una protesta por los abusos de los derechos humanos en el gigante asiático.



"Hay una variedad de factores, pero principalmente tienen que ver con la covid-19 y el hecho de que la logística de los viajes y demás en torno a la covid-19 no son propicios para ese tipo de viaje", apuntó Robertson.



El vice primer ministro dijo que su Gobierno ha mostrado ante Pekín su preocupación por las acusaciones de violación de los derechos humanos perpetradas por China, pero desvinculó la decisión de Wellington de la anunciada previamente por Washington. Tanto los deportistas neozelandeses como los estadounidenses sí participarán en el evento deportivo.



Además de estos dos países, Australia y Reino Unido también han indicado previamente que consideran no enviar a representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, programados entre el 4 y el 20 de febrero de 2022.





EFE