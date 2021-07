¡Impresionante! Novak Djokovic va por el Golden Slam

Novak Djokovic, número uno del tenis masculino mundial, anunció este jueves que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no estarán sus dos grandes rivales históricos, Roger Federer y Rafa Nadal, que renunciaron a acudir a la cita nipona.

"He reservado mi vuelo para Tokio y me uniré con orgullo al equipo serbio para los Juegos Olímpicos", anunció en Twitter el jugador de Belgrado, que ha sido el vencedor en los tres torneos del Grand Slam hasta ahora disputados en 2021 (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon).



El servio pretende ganar el Golden Slam, que son los cuatro abierto, le resta el US Open, además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.