Mariana Pajón: 'Uno no pierde un oro, uno gana una plata'

Mariana Pajón ya está en Colombia. La leyenda olímpica tocó suelo bogotano y el Comité Olímpico preparó una rueda de prensa para celebrar su triunfo en Tokio. La paisa, única mujer en ganar dos oros en los Juegos Olímpicos (Londres y Río de Janeiro)

Mariana Pajón ganó la medalla de plata en Tokio, esto dijo al llegar a Bogotá: "Primero quiero saludarles y agradecerle por estar aquí, estamos muy contentos, este es un equipo de triunfo, esta vez fueron unos juegos atípicos que no teníamos gente cercana, gracias a los medios, al ministro bienvenido, tiene un reto muy grande, cuando entendamos que los deportistas son embajadores que cambian la imagen del país, entenderemos porque es tan importante el deporte para construir una mejor Colombia. Apoyo a nosotros, y a los que vienen".



Sobre la competencia la paisa aseguró, dimensión de lo que significa para sus rivales: “Llegar a unos juegos olímpicos y ver esto significa que las cosas las estás haciendo bien, que son un ejemplo, yo tuve corredoras y eso es genial ver ese cariño y esa responsabilidad que tienes con el deporte para que crezca y más niños y niñas sigan en el deporte”.



Recuperación física y deportiva para poder llegar, ¿cómo hace uno para sobreponerse mentalmente?:

Uno no pierde un oro, uno gana una plata. Cuando tienes una lesión se agranda, pasan un montón de cosas por la mente, somos humanos no somos robots, a veces sobrepasa eso, va con uno y es tu decisión sacarlo adelante o no, la parte mental hace parte crucial de un deportista, afortunadamente tenemos un grupo de apoyo muy grande, entrenador, mecánico, la familia, uno se mete en esa burbuja y sale, uno como que ya conoce el camino, el mayor fracaso es no intentarlo, pase lo que pase, dejarlo todo”-