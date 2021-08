Mariana Pajón, por la medalla olímpica de Yuberjen Martínez

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación presentada por Colombia contra la decisión de los jueces de boxeo de los Juegos Olímpicos, que el martes pasado dieron como vencedor al japonés Ryomei Tanaka en un combate de cuartos de final del peso mosca contra

Yuberjen Martínez. Mariana Pajón, plata en Tokio, se puso la '10' y se ha propuesto ayudar al boxeador a ganar su presea.

La paisa, dtriple medallista olímpica (Dos oros y una plata) y referente de la delegación colombiana, encabeza una gran iniciativa, en cabeza de su Fundación, se pretende hacer una colecta para obtener el premio que el boxeador colombiano hubiera ganado con una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Vale recordar la tabla de premios definida por el Gobierno nacional, otorga al ganador (a) de una medalla de oro en Tokio un incentivo de 56.340 dólares, equivalentes a $217.866.000, mientras que el ganador (a) de una medalla de plata recibirá 31.682 dólares, que al cambio en pesos colombianos equivale a $126, 377.427 y un bronce tendrá un premio de 23.472 dólares, equivalentes a $90.766.000.



Este jueves en la noche, la pedalista hizo un live en su instagram y aprovechó para invitar al colombiano Yuberjen Martínez, allí ambos deportistas contaron acerca de lo sucedido en Tokio, y sobretodo la invitación de la paisa a todos los colombianos para que ingresen a la página y donen para darle la medalla al boxeador antioqueño.

Yuberjen Martínez: Nosotros ganamos por lo que nos da el comité, por nuestros resultados, es lamentable lo que ha pasado conmigo, nos levantamos a las 5 de la mañana todos los días, muy temprano, entrenamos tres veces al día, nos preparamos 5 años en este ciclo, dejando a la familia y los hijos, Cómo anécdota, el colombiano contó lo que la madre de sus hijos le dijo durante este camino olímpico: - Yuber, tu te matas buscando una mejoría para tener a tus hijos bien, pero lo que le falta a tus hijos, eres tú. No supe qué responder, porque me dijo la verdad, el tiempo que uno invierte es inmenso, me dan ganas de llorar porque todavía siento como si estuviera sucediendo el combate.



La colombiana intervino y agregó:



Mariana Pajón: Recibes golpes para sacar a tus hijos, por eso hago este en vivo para que te escuchemos de corazón, y para que todos nos unamos, porque junto a mi Fundación y creamos una plataforma para que nosotros como colombianos que sabemos de tu esfuerzo y de tu dedicación, te podamos colgar esa medalla a ti, estamos listos para ayudarte y a muchos deportistas más. Queremos devolverle un poco a su familia, para que tu te ganes lo que te deberías haber ganado, te lo mereces por completo y quiero que invites a todos a seguir soñando.



Yuberjen Martínez: Quiero invitar a todos los colombianos, a los que nos apoyaron en esta carrera, en este momento que ha sido tan crítico para nosotros.



Mariana Pajón: En el link van a saber como donar, un guerrero, un luchados, un campeón de la vida, para mi fue la persona que me quitaba la presión en Río. Tiene familia y nos necesita a todos, toda la plata que reciba la plataforma va a ser para ti, todo va a ir para ti y tú familia, para tu futuro. Para mi era gol de Yepes y ahora era medalla de Yuberjen, esto tiene que ser mundial, te la ganaste y te la ponemos, Colombia unida hace cosas muy lindas, sigue dando muchas alegrías te vamos a necesitar por siempre (Despidiendo a Yuberjen del en vivo).



Mariana Pajón: Todos pueden donar, acuérdense que eso era de él y hay que dárselo a él, gracias, porque yo se que todos vamos a darle una alegría a Yuber, a su familia, a su futuro, y lo que acaban de hacerle es cortar sus planes y unas necesidades. Empecemos a donar vamos a donar a Yuber porque él nos necesita, vienen proyectos nuevos pero nos necesita gracias.