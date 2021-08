En repechaje, Julián Horta se despide de los Olímpicos

El colombiano Julián Stiven Horta abrió el camino de la lucha en los Juegos Olímpicos Tokio. A pesar de la derrota en el primer combate, este martes en la noche tuvo la opción de luchar por la medalla de bronce en la división de los 67 kilogramos de la modalidad grecorromana.

Julián Horta se despidió de Tokio tras caer en el repechaje de los 67 kilogramos contra Frank Staebler de Alemania por 0-8. Desafortunadamente su rival fue superior.

La primera pelea

El huilense debutó frente al iraní Mohammadreza Geraei, contra quien perdió 8-0, quien llegó a la final y así Julián se instaló en el cuadro de repechaje, frente al alemán Frank Staebler.



“Desafortunadamente no se dieron las cosas porque cometí varios errores técnicos. El oponente es de mucha trayectoria, no me sentí inferior, sólo fueron unos errores de experiencia, pero seguiré trabajando, nos tocó esperar que el iraní llegara a la final y se dio”, aseguró Julián.





Con información del COC