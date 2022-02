¿Caso de dopaje? Kremlin apoya totalmente a patinadora Kamila Valieva

El Kremlin se mostró convencido de que el caso de la prueba antidopaje de la patinadora rusa Kamila Valíeva es un "malentendido" e hizo un llamamiento a esperar las conclusiones de la investigación.

"Estamos convencidos de que se trata de algún malentendido", dijo el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que el Kremlin llama a todos a esperar los resultados de la investigación y aseguró que los directivos deportivos rusos "están haciendo su trabajo".



Peskov hizo esta declaración después de que la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), responsable de los controles antidopaje durante los Juegos de Pekín, confirmara este viernes el positivo de Valíeva por trimetazedina en una prueba realizada el 25 de diciembre del año pasado, comunicado este martes por el laboratorio de Estocolmo. Según la ITA, la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) primero sancionó a la patinadora y luego levantó la suspensión para que pudiera competir en los Juegos, decisión que será apelada por el Comité Olímpico Internacional.



La condición de menor de edad de Valíeva, que tiene 15 años, aconsejaba no revelar los datos del caso para proteger a la afectada, indicó la ITA , pero "a la vista de que los medios no le han garantizado la misma protección", el organismo decidió "facilitar información debido al creciente interés público".

"Nuestros funcionarios tienen determinadas preguntas sobre los plazos de los controles a Valíeva (...), pero no comentamos y no queremos comentar la situación. Esperamos el término de la investigación", dijo el portavoz del Kremlin. Recalcó que en cualquier caso el apoyo a la patinadora es "total e ilimitado".



"Y le decimos a Kamila: 'Kamila, no ocultes la cara, eres rusa, mantente siempre orgullosa y, lo más importante, compite y gánales a todos'", dijo Peskov. Debido a ese positivo, la organización de los Juegos suspendió la ceremonia de entrega de medallas del torneo de patinaje artístico por equipos, en la que se impuso el equipo ruso, con Valíeva como su gran figura.

Debido al dopaje de Estado, la selección rusa compitió muy mermada en los anteriores Juegos de Invierno (2018), mientras en estos participa con el equipo al completo, pero sin himno ni bandera. Valíeva, considerada unánimemente la nueva zarina de la modalidad, ocupó portadas de todo el mundo al realizar por primera vez en la historia un cuádruple salto sobre el hielo de la capital china.



EFE