¡De Bucaramanga para el Mundo! Crispín impone el tricolor en Tokio

Nelson Crispín ganó oro en paralímpicos, al término de la competencia el santandereano se mostró agradecido con el Comité Paralímpico y dedicó la medalla a Dios y a su familia:

"Me siento feliz, contento, muchos años trabajando por esta medalla, hoy se me da la oportunidad, agradecido con Dios, con mi familia, con toda la gente del Comité que nos apoyó muchísimo, fisioterapia, médicos, todos, contento, se la dedico a ellos porque esto hace parte también de ellos.

El deportista colombiano es primera página en los diarios latinoamericanos, además del Comité Paralímpico Colombiano, quienes resaltan su trayectoria en las piscinas del mundo".



Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1992

Cuidad de Origen: Bucaramanga, Santander

Medalla en Juegos Paralímpicos: Medalla de oro en los 200m combinados SM6 en Tokio 2020 y Récord del mundo.



Sobre sus inicios, el santandereano destaca: “antes de iniciar en el deporte yo me encontraba en un proceso de aceptación conmigo mismo, recuerdo que en eso acompañé a mi hermano a las piscinas olímpicas y conocí a mi actual entrenador, quién me invitó a hacer parte del deporte, cosa que, para ese momento de mi vida, cayó muy bien. Al principio entrenaba con intermitencia, unas veces iba y otras no, pasaban los días y después de un tiempo fui mejorando y encontré la disciplina que necesitaba para poder competir”.



La resiliencia es un término que el santandereano conoce: “A veces uno no quiere seguir, pues hay momentos difíciles, pero es ahí donde uno se da cuenta de lo importante que es competir, ganar y la felicidad que genera esto para la familia y para uno mismo. El cantar el himno nacional y poder realizar lo que a uno le gusta hacer, todos estos son motivos de felicidad y es ahí donde me enfoco”.



Este jueves Crispín alcanzó su mayor sueño deportivos, al conseguir la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Nelson, de 29 años, se ubicó primero en los 200 metros combinados de su categoría SM6, y adicionalmente, logró un Récord Mundial al registrar una marca de 2: 28.12. ¡Histórico!



Con información del Comité Paralímpico Colombiano