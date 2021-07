'Vamos a darla toda': Muñoz, 'al borde' del podio en los Olímpicos

Una excelente jornada tuvo el colombiano Sebastián Muñoz en la tercera ronda del torneo de golf de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de ascender a la quinta posición e instalarse en los puestos de vanguardia de cara la pelea por los metales en contienda.

“Me he sentido bien en el campo, la verdad primera vez en Asia, el tipo de pasto me gustó, aunque casi no juego en este tipo de pasto, pero me he sentido cómodo, ha habido altas temperaturas y humedad, pero jugar en Colombia me ha preparado para esto y para mañana me siento bien, sé que se puede, vamos a darla toda y al final veremos dónde estamos”, dijo Muñoz.



Muñoz, deportista residente en Estados Unidos, pasó con dos golpes bajo el par del campo en los primeros nueve hoyos, con birdies en los hoyos 3, 6 y 8, más un bogey en el 9.



En la segunda mitad del recorrido, Muñoz volvió a anotar tres birdies en su tarjeta, en los hoyos 11, 15 y 17, y estuvo muy cerca de hacerlo también en el 16. Los hoyos 10, 12, 13, 14 y 16 fueron par.

De esta manera, la posibilidad de pelear una medalla es latente, ya que Muñoz está a un golpe del bronce, a dos impactos de la plata y a tres de llegar al oro, cuando resta la última jornada.



Con información del COC