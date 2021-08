'Mi motivación es mi mamá, todo es para ella': José Gregorio Lemos

Este viernes, a sus 30 años de edad, José Gregorio Lemos, Para atleta colombiano, afirma haber nacido para las pistas y que el atletismo está en su sangre. Gregorio, quien se define como un hombre familiar y que ama la “recocha”, ha estado rodeado de deportes toda su vida, específicamente del atletismo. Corría desde los 9 años, y sin duda, la imagen de su hermana, la atleta convencional de impulsión de la bala, Sandra Lemos, ha sido un gran ejemplo para su carrera deportiva.



Fecha de nacimiento:4 junio de 1991

Ciudad de origen: Pradera, Valle del Cauca.



“Recuerdo que cuando era pequeño le decía a mi hermana que me llevara al estadio a entrenar, allí conocí todo de ese mundo y me gustó mucho”, aseguró Gregorio, quien desde ese entonces supo que correr y lanzar era lo suyo.



Y aunque desde muy joven sintió gran amor por el atletismo, como él asegura tenía dos pies izquierdos, “me caía muy frecuentemente”. Tanto así, que Lemos recuerda con mucho cariño aquel momento cuando sus padres, a modo de terapia, lo amarraban de los pies con una toalla y lo hacían caminar con los pies atrapados.



Su gran salto del deporte convencional al paralímpico se dió hace 3 años, cuando en compañía del profesor Alonso Mina, el metodólogo, David Gomez, la fisioterapeuta, Diana escobar, y su ex entrenador de atletismo convencional Osmani Garcia Cuba, encontraron anormalidades en la forma de caminar de Gregorio y le diagnosticaron parálisis cerebral.



Y aunque sus mayores logros los obtuvo siendo un deportista convencional, ahora en el mundo del paralimpismo no se ha quedado atrás. En su corta trayectoria ya ha logrado ser doble medallista de oro en el salto largo y el lanzamiento de bala en los Juegos Paranacionales Bolívar 2019, en el mismo evento, logró una presea de plata en los 100 mts masculino categoría T38.



Tras estos triunfos, Lemos asegura que todas estas medallas y logros serán siempre para su mamá, “Cuando mi padre falleció sentí que la responsabilidad de todo quedó sobre mi y sobre mi mamá. Ella siempre quiso que estuviéramos bien pero si pasamos carencias, por eso mi motivación es mi mamá, todo es para ella, se merece todos mis logros”



Lemos finalizó, no sin antes enviar un fuerte mensaje a todos los colombianos, “sigan el deporte paralímpico, así sabrán y entenderán muchas cosas, somos personas maravillosas, vamos a dar el todo por el todo, estoy seguro que el deporte paralímpico, poco a poco, va a hacer historia”





Con información del Comité Paralímpico Colombiano