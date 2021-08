'La salud de mi papá, mi más grande sueño': Arias tras llegar a Bogotá

La boxeadora Jeny Arias llegó hasta los cuartos de final en los Olímpicos, tras su derrota se conoció el drama que sufre a causa de su padre. El país se conmovió tras sus declaraciones: "A mi padre le digo que lo que más quería era mandarlo a operar”. Tras esto, el nuevo Ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño se comprometió con prestarle los servicios médicos a la deportista. Este martes, en rueda de prensa, la vallecaucana y el jefe de cartera se pronunciaron sobre el tema.

La formación femenina: Estoy muy motivada porque cuando inicié en el boxeo solo habían unas cuantas, en la rama juvenil ya hay varias niñas clasificadas para panamericanos, ese es el futuro del boxeo.



Sobre la salud del papá: Sobre el tema de mi padre quisiera darle las gracias al señor ministro, creo que logré mi sueño y muchas gracias por darme más de la medalla de oro, la salud de mi padre es mi más grande sueño, tiene la ilusión de tener una noche tranquila, no he podido seguirlo mucho, apenas regreso al país, creo que hoy arrancan los exámenes y con la ayuda de Dios todo saldrá muy bien.



Tras esta pregunta, el Ministro se pronunció: Quiero agradecer la intervención del gobernador de Risaralda, seguimos con ese compromiso y Jenny cuenta con nosotros.



Cabe recordar que Jenny nació en el Valle del Cauca pero fue criada en Risaralda, motivo por el cual debe su formación deportiva a este departamento.

Se siente ganadora: A pesar de que no pude obtener ninguna medalla si gané el amor de muchas personas, estoy muy feliz por eso, quiero agradecer a los entrenadores, sin ellos no hubiera podido llegar, ellos me guiaron.