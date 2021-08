¡Fuera del ring! La batalla que enfrenta la boxeadora Ingrit Valencia

La boxeadora Ingrit Valencia hizo una fuerte denuncia tras llegar al país, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde obtuvo diploma olímpico.

Aunque no pudo traer medalla en esta ocasión, la hija del municipio de Morales (Cauca) avanzó hasta los cuartos de final de la competencia de boxeo femenino en la categoría de peso mosca, donde fue vencida por la pugilista local Tsukimi Namiki.



A Valencia no le alcanzó para disputar una medalla, luego de que la japonesa la venciera en una pelea que se caracterizó por el poder ofensivo y la velocidad de Namiki que no le permitió a la colombiana avanzar a la semifinal, pero que le permitió obtener un nuevo diploma olímpico para el país.



A su llegada la atleta colombiana hizo una fuerte denuncia sobre un bien inmueble en la ciudad de Ibagué, en un video diferido por la Federación Colombiana de Boxeo la caucana explica sus razones para hablar:



Ingrith Valencia: Acabo de llegar de los JJOO de Tokio, tengo un caso y es que con todas las medallas que he obtenido tuve a la oportunidad de ahorrar un dinero para comprar una casa, encontré una casa en remate en Ibagué, me interesó e hice negocio con esa persona, ese señor dijo que era el secuestre, efectivamente yo fui al banco, y si, el aparecía como el secuestre de la casa, le di 150 millones a este tipo, el me dio las llaves de la casa, pagó administración, luz y todo, ya llevo casi un año viviendo ahí, y ahorita que llego de Tokio me encuentro con la noticia que tengo una carta de desalojo, que el verdadero dueño esta pidiendo la casa, y pues yo pague por esa casa, hice un negocio con esta persona, no me quiere devolver el dinero, no me da cara, siempre es con evasivas, yo quiero que esto se haga viral para que me devuelva el dinero y para que esto mismo no se lo haga a otras personas.