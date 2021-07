¡En vivo! Siga la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Los Juegos de Tokio, unos de los más especiales de la Historia por la pandemia, se inauguran este viernes con una ceremonia sin público, antes de la cual el emperador de Japón, Naruhito, y el primer ministro de este país, Yoshihide Suga, recibieron a una quincena de dignatarios extranjeros.

8:39 a.m. Se hace lectura del juramento olímpico, sobre la base de la igualdad de género, la solidaridad y el espíritu deportivo.



8:38 a.m. Con los atletas en el campo, termina oficialmente la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Más Fuegos artificiales cierran el acto.



8:34 a.m. Con Estados Unidos y Japón, el local, termina el desfile de las delegaciones



8:12 a.m. Perú, Bélgica, Polonia y Bolivia avanzan por el pasillo en la gramilla del estadio Olímpico



8:05 a.m. Con Puerto Rico, Samoa y Vietnam va terminando el desfile de los deportistas



7:30 a.m. Siguen pasando las delegaciones, son en total 206, incluyendo naciones y territorios



7:22 a.m ¡Desfila Colombia! Caterine Ibargüen y Yuberjen Martínez son los abanderados de la delegación, que viste kimonos con los colores de Colombia





7:15 a.m. ¡Turno para Cuba! Pasa Guatemala y faltan pocos turnos ya para ver en escena a Colombia



7:13 a.m. Países Bajos, Guyana, Kazajistán, Canadá, Gabón, Camerún, Gambia, Camboya, Macedonia del norte, Guinea Bisau, Chipre y más equipos hacen su aparición en el pasillo central



6:59 a.m. Siguen las delegaciones de Estonia, Etiopía, Eritrea- Vale recordar que compiten en los Juegos Olímpicos de Tokio un total de 11.100 atletas.



6:58 a.m. Desfilan los atletas de Ecuador



6:57 a.m. Avanza la delegación de Reino Unido y por segunda vez participa en los Juegos una delegación de refugiados.



6:56 a.m. A escena el siguiente país suramericano: Uruguay



6:54 a.m. Bailan en la pista los atletas se Uganda, seguidos por Ucrania



6:50 a.m. Avanzan Italia, Iraq e Irán en el desfile, además de Indonesia



6:44 a.m. Turno para Argelia y Argentina, que sale en medio de saltos y alegría, primera salida del protocolo, cortesía de los latinoamericanos.



6:42 a.m. Pasan Turquía, con dos abanderados, hombre y mujer, por la equidad de género. Emiratos Árabes va solo con un abanderado, un nadador.



6:40 a.m. Avanzan los atletas de Irlanda y en cada delegación solo está el 40 por ciento del grupo, por restricciones debido a la pandemia



6:39 a.m. ¡Comienza el desfile de las delegaciones! Empieza Grecia, donde nacieron los Juegos

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021



6:38 a.m. Esta parte de la ceremonia se denomina 'Vamos a jugar' y da la bienvenida a los atletas de todo el mundo ue han llegado a Japón, en medio de lso acordes de la música clásica



6:34 a.m. Se hace un video de reconocimiento y la entrega del premio olímpico al economista y ganador del premio Nobel, Muhammad Yunus, reconocido por su revolucionario sistema de micro-créditos, que ahora se ha puesto a órdenes de los atletas olímpicos para impulsar sus ideas de empresas en el momento del retiro



6:33 a.m. El cierre de esta parte de la ceremonia es una nueva explosión de juegos pirotécnicos



6:31 a.m. La madera que se usa en el acto de inauguración proviene de árboles sembrados por atletas hace 57 años



6:29 a.m. Lentamente aparecen en escena carruajes que llevan los anillos olímpicos

The legacy of Tokyo 1964 lives on at #Tokyo2020



These Olympic Rings were crafted with wood grown from trees that were planted by athletes 5⃣7⃣ years ago when the #Olympics first came to Tokyo🌳#StrongerTogether | #OpeningCeremony #UnitedByEmotion pic.twitter.com/Z1n0HCNK5h — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021



6:25 a.m. Aparecen en escena carpinteros, recuerdo de la riqueza del país en diversidad de maderas y una profesión muy valorada en Japón. Construyen varias tarimas y lo combinan con bailes.



6:22 a.m. Un acto de danza artística representa el dolor por hechos violentos como el asesinato de nueve atletas israelíes a manos de terroristas.



6:20 a.m. Se hace un emotivo homenaje a las víctimas que ha dejado la pandemia



6:18 a.m. Se escucha el himno nacional de Japón



6:13 a.m. El presidente del Comité Olímpico Internacional y la bandera nacional de Japón hace su aparición, llevada por glorias olímpicas del país sede, todos usando tapabocas.



6:11 a.m. Se tiñe de rojo el escenario, las luces simulan redes que hablan de la unión entre el cuerpo y el alma y dan una mensaje de cómo las redes conectan al mundo alrededor de los Juegos.



6:06 a.m. Las luces se apagan y cuando se encienden aparecen deportistas en el escenario simulando distintas disciplinas. Se hace una invitación a la reflexión sobre por qué están aquí los atletas, oraciones porque el esfuerzo de los deportistas siembren una semilla de esperanza en todo el mundo, mientras el suelo se llena de luces de colores.



6:05 a.m. ¡Se ilumina el imponente estadio Olímpicos con juegos pirotécnicos!



6:04 a.m. Rueda un video en el que se hace homenaje a la preparación de los atletas y todas las dificultades que atravesaron, en medio de la pandemia, para llegar buen a las justas



6:00 a.m. ¡Comienza la ceremonia!



Las primeras imágenes recuerdan la elección de la sede en Tokio y en un video reviven la preparación de los atletas para las justas