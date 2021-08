Emotivo adiós de Caterine Ibargüen: 'me desborda el amor por Colombia'

Caterine Ibargüen disputó en Tokio sus últimos Juegos Olímpicos, que le dieron a ella y a Colombia la inmensa alegría de una medalla de oro en Río 2016 y plata en Londres 2012.

En esta cita en Japón no pudo revalidar ese rótulo de favorita, por todo lo que ganó en su exitosa carrera, al quedarse fuera de la discusión después de tres saltos.



"Estoy muy satisfecha, contenta, le pedí a Dios de volver a estar en unos Juegos y lo hice, con todo el esmero, el sacrificio, el amor por mi deporte y por mi país y me voy muy contenta", dijo la atleta.



"Me llenó de emoción saber que iba a portar la bandera, me dio más compromiso, aunque lo tengo todo, sentí más esta selección, me al disfruté, me siento orgullosa de esta delegación en Tokio, me desborda el amor por Colombia", añadió la antioqueña, siempre con su amplia y contagiosa sonrisa.



La buena noticia es que, aún después del retiro, dejó abierta la posibilidad de seguir en el deporte, probablemente en algún rol administrativo, en el que ojalá se pueda aprovechar toda su experiencia y su conocimiento: Vamos a seguir trabajando y a seguir creciendo", concluyó.