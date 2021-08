La colombiana María José Uribe ya tiene la mira en París 2024

No siempre las grandes satisfacciones que brinda el deporte están representadas en una medalla o en una clasificación, sin embargo tras la buena presentación de Juan Sebastián Muñoz en la rama masculina, las esperanzas estaban depositadas en la golfista Maria José Uribe.

Las santadereana comentó tras su participación en Tokio: “Se sabía que iba a ser un poco difícil, pero vinimos, luchamos, le dimos al país ese chance de pelear por una medalla, muy orgullosa de llevar las banderas de Colombia y de Santander por el mundo... Esta competencia, más allá de las medallas, ha sido una demostración para las mamás y a las demás deportistas, que sí se puede soñar con ser mamá y ser deportista al mismo tiempo. Así que no fue mi mejor actuación, pero se logró lo que se quería: venir y tener el chance de pelear por las medallas”.



La colombiana buscaba igualar el séptimo puesto que obtuvo Muñoz en la rama masculina: “Como buena santandereana, nunca me di por vencida y luché hasta el final, aun sabiendo que el último recorrido lo realizaba cuando el chance de podio ya prácticamente era nulo, pero quería mejorar e irme con un mejor sabor al final de estos cuatro días en Tokio”.



Al final, luego de cuatro días competencias, la estadounidense Nelly Korda, número uno del mundo, se quedó con la medalla de oro en golf femenino. Korda terminó el torneo con 18 golpes bajo el par. La plata fue para la japonesa Inae Mone, que en el desempate en el hoyo 18, superó a Lydia Ko, de Nueva Zelanda. La colombiana María José Uribe, por su parte, finalizó este sábado con los mismos 70 golpes del viernes (-1) para un total de 290 (+6) en las cuatro jornadas. Quedó en el puesto 50, entre 60 jugadoras.



La colombiana no pierde de vista las olimpiadas: " La idea es seguir luchando. Uno como deportista a veces necesita un torneo como este, que lo deje a uno picado. No quiero terminar mi carrera así, con una actuación como la que tuve en esta ocasión. Así que la mira va a estar en París, con una preparación muy rigurosa sabiendo que es una meta muy alta pero que se puede lograr”.





Con infromación del COC