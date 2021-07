Muñoz, en acción: el golf debuta en los Juegos Olímpicos de Tokio

Los golfistas colombianos Sebastián Muñoz y María José Uribe tendrán que enfrentarse al Kasumigaseki Country Club, un campo con bastante vegetación, un diseño muy clásico y que tiene una longitud de 7.466 yardas (par 71).

Sobre este campo, María José Uribe afirmó que “este escenario japonés guarda ciertas similitudes con las canchas en las que regularmente se juegan en Colombia o Sudamérica”. Cabe mencionar que el Kasumigaseki Country Club ha albergado campeonatos como la Canada Cup, actualmente la World Cup of Golf, y el Japan Open (1933, 1956, 1995 y 2006), así como el Japan Women's Open en 1999.



Juan Sebastián Muñoz juega como profesional desde el 2015, en febrero de 2016, jugando por invitación de un patrocinador, Muñoz ganó el Club Colombia Championship en el Web.com Tour. Esta victoria, en Bogotá, su ciudad natal, le valió una tarjeta Web.com Tour y fue la primera victoria de un golfista colombiano en el Web.com Tour.​ Terminó 22 en la lista de ganancias de la temporada regular, lo que le valió una tarjeta del PGA Tour para la temporada 2017.



El 22 de septiembre de 2019, Muñoz ganó su primer torneo del PGA Tour, ganando el Sanderson Farms Championship en Jackson, Misisipi . Muñoz ganó en un playoff sobre Im Sung-jae.5​



Muñoz iniciará su participación en el golf olímpico masculino, desde el jueves 29 de julio, a las 7:30 a.m., 17:30 p.m. del miércoles 28 en horario colombiano. Mientras tanto, María José Uribe lo hará en su rama a las 7:30 a.m. del miércoles 4 de agosto, 17:30 p.m. del martes 3 de agosto en Colombia.