Biles, en acción: este martes, final de gimnasia artística por equipos

La estrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles afirmó que a veces siente como si tuviera "el peso del mundo" sobre sus hombros.

Biles, que empezará su carrera hacia la medalla de oro en Tokio este martes, reflexionó sobre su irregular rendimiento el domingo. "No fue un día fácil o mi mejor jornada, pero lo superé", escribió en su cuenta de Instagram.



"A veces realmente siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros", aseguró, añadiendo que "sé que lo olvido y parece que la presión no me afecta, pero a veces es difícil hahaha!". La gimnasta, de 24 años, que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos de Rio-2016, recordó que "los Juegos Olímpicos no son un juego".



Biles se ha clasificado para las seis finales femeninas, empezando el martes con la final por equipos. Estados Unidos se tuvo que conformar con el segundo puesto por detrás de Rusia tras una ronda clasificatoria con muchos errores. La joven estadounidense podría igualar el récord de nueve medallas de oro de la soviética Larisa Latynina, o incluso superarla ahora que disputará las seis finales.