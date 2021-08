Los 5 datos de las semifinales de fútbol en los Juegos Olímpicos 2020

Este martes, 3 de agosto, se juegan las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las llaves que pondrán a madrugar a los aficionados, en Colombia y Suramérica, están muy interesantes.



México vs. Brasil se juega a las 3 de la mañana en Colombia. Mientras que Japón vs. España arranca a las 6:00 a.m.



La lucha por la medalla dorada está buena. Japón quiere dar la sorpresa aprovechando que es local; Brasil defiende el título de Rio 2016; España sueña con consolidar una nueva generación de futbolistas ganadores, al igual que la selección mexicana.



A continuación, 5 datos de las semifinales de fútbol en los Olímpicos, que quizás no sabía.



* Brasil podría igualar a Hungría si clasifica por tercera vez consecutiva a la final. Hasta ahora tiene plata en 2012 y oro en 2016; los húngaros jugaron tres finales seguidas así: oro en 1964 y 1968, y una plata en 1972. La selección con más finales consecutivas en Olímpicos es Yugoslavia: 3 platas (1948, 1952 y 1956) y 1 oro (1960).



* Atención España y Brasil: tres oros en Olímpicos disputados en un país asiático: dos europeas (Hungría en Tokio-1964 y Unión Soviética en Seúl-1988 -plata para Brasil-) y una suramericana (Argentina en Pekín-2004).



* México ya hizo llorar a Brasil en Olímpicos: fue en Londres-2012 en la final, le arrebató la medalla dorada.



* Japón tiene una oportunidad histórica: nunca una selección asiática ha jugado una final. Solo dos bronces en fútbol masculino.



* Europa no gana la medalla de oro desde 1992. Fue España, en las Justas de Barcelona. En los últimos 29 años, solo hay registro de una plata para España (2000) y otra para Alemania (2016).