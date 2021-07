¡Hasta pronto! Isabella Arcila se despide de los Olímpicos de Tokio

En el Centro Acuático de Tokio dejó sus sueños y esperanzas la vallecaucana Isabella Arcila. Este viernes en la madrugada (Hora Colombia), la nadadora quedó eliminada de la competencia de los 50 metros libres.

A pesar de ser primera en su serie, el tiempo de Arcila no le alcanzó para clasificarse dentro de las 16 mejores, razón por la cual se despidió de las justas: "¡Tokyo! Muchísimas gracias Colombia. Termino mi participación en estos juegos con muchos sentimientos encontrados porque todavía siento que dentro de mi hay actuaciones muchísimo mas poderosas, que tanto ustedes como yo queremos celebrar. Por ahora, me tomare un tiempo para procesar mis pensamientos y sentimientos", asguró.

La colombiana estuvo compartiendo con toda la delegación nacional, en sus redes sociales se le vio bastante activa y por supuesto siempre aplaudiendo y apoyando a los representantes cafeteros: "A mis compañeros de equipo olímpico los llevo en el corazón, me llenaron de motivación, ilusión y estoy orgullosísima de ustedes. En estos juegos aprendí muchas cosas, entre ellas, que debo replantear mi sistema completamente, pero también que tengo muchísimo mas apoyo del que yo pensaba", completó la nadadora.



La colombiana también tuvo acción en los 100 metros espalda, pero sus registros tampoco le alcanzaron para conseguir una medalla olímpica: "Recibí muchisimo amor y apoyo de muchas perosnas que me llegaron al corazón, quisiera pedirles que extiendan ese apoyo a todos los atletas de todos los deportes que estamos aquí en Tokio, ustedes no saben lo que significa llegar hasta aquí y sentir su amor nos motiva.. buenos los quiero y

Nos vemos en Paris????", concluyó.