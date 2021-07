¡Se enciende la llama! Debut de la esgrimista colombiana en las justas

Saskia Loretta Van Erven García debutará en Florete individual este sábado a las 7:30 p. m.

Saskia Loretta Van Erven García aseguró: “La esgrima, más que un deporte y un hobby, es mi vida”, así lo dice la deportista colombiana. Y cómo no serlo, si lo lleva en la sangre. Es hija del esgrimista holandés Roy Van Erven y de Gloria García Pacheco, también esgrimista colombiana, quien conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos disputados en Cali, en 1971, en esta disciplina y fue campeona en varias ocasiones en los Juegos Deportivos Nacionales, en representación del Valle del Cauca.



A los doce años ya era una promesa. y a los 18 integró oficialmente la Selección Valle. Se calzó el uniforme rojo para estar en los Juegos Nacionales en donde salió victoriosa. La experiencia que adquirió le sirvió para coronarse en varias copas del mundo júnior al rededor del planeta, y empezar a aparecer en el ranking mundial.







Saskia en Tokio

Sede: Makuhari Messe Hall B



Florete individual mujeres Ronda de 64

Día: domingo 25 de julio

Hora local: 9:00 AM

Hora Colombia: 7:30 PM del sábado 24 de julio



Finales florete individual mujeres

Día: domingo 25 de julio

Hora local: 18:00 PM

Hora Colombia: 4:00 AM





Con información del COC