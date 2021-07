Así se jugarán las semifinales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Este sábado se jugaron los partidos de cuartos de final del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



España, Japón, Brasil y México, clasificaron a las semifinales, el último paso antes del partido por la disputa de la medalla de oro.



Resultados de este sábado, 31 de julio



- España 5-2 Costa de Marfil

- Japón 0-0 (4-2 en penaltis) Nueva Zelanda

- Brasil 1-0 Egipto

- Corea del Sur 3-6 México



Llaves de semifinal

Los dos partidos se jugarán el martes 3 de agosto



3:00 a.m.: México vs. Brasil



6:00 a.m.: Japón vs. España