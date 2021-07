Así se jugarán los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Terminó este miércoles la fase de grupos en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



Argentina, Francia y Alemania han quedado eliminadas; mientras que Japón, Brasil y España clasificaron a cuartos de final y son favoritas en la lucha por la medalla de oro.



Resultados de este 28 de julio:



Grupo A

Francia 0-3 Japón

Suráfrica 0-3 México



Grupo B

Rumania 0-0 Nueva Zelanda

Corea del Sur 6-0 Honduras



Grupo C

Australia 0-2 Egipto

España 1-1 Argentina



Grupo D

Alemania 1-1 Costa de Marfil

Arabia Saudita 1-3 Brasil



Llaves de cuartos de final

Los cuatro partidos serán el sábado 31 de julio



3:00 a.m.: España vs. Costa de Marfil

4:00 a.m.: Japón vs. Nueva Zelanda

5:00 a.m.: Brasil vs. Egipto

6:00 a.m.: Corea del Sur vs. México