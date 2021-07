Fútbol en Juegos Olímpicos: resultados, tablas y resumen de la jornada

Se jugó la primera jornada del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 16 equipos, en cuatro grupos, disputaron la primera fecha y hubo sorpresas, revelaciones y otros resultados que confirman el favoritismo de algunas selecciones a obtener la medalla de oro.

Este es el resumen de lo que pasó en la fecha 1:

Grupo A

Resultados

México 4-1 Francia

Japón 1-0 Suráfrica



Posiciones

1- México – 3 puntos

2- Japón – 3 puntos

3- Suráfrica – 0 puntos

4- Francia – 0 puntos



Próxima fecha (sábado 25 de julio)

3:00 a.m.: Francia vs. Suráfrica

6:00 a.m.: Japón vs. México



Grupo B

Resultados

Nueva Zelanda 1-0 Corea del Sur

Honduras 0-1 Rumania



Posiciones

1- Nueva Zelanda – 3 puntos

2- Rumania – 3 puntos

3- Honduras – 0 puntos

4- Corea del Sur – 0 puntos



Próxima fecha (sábado 25 de julio)

3:00 a.m.: Nueva Zelanda vs. Honduras

6:00 a.m.: Rumania vs. Corea del Sur



Grupo C

Resultados

Egipto 0-0 España

Argentina 0- 2 Australia



Posiciones

1- Australia – 3 puntos

2- Egipto – 1 punto

3- España – 1 punto

4- Argentina – 0 puntos



Próxima fecha (sábado 25 de julio)

2:30 a.m.: Egipto vs. Argentina

5:30 a.m.: Australia vs. España



Grupo D

Resultados

Costa de Marfil 2-1 Arabia Saudita

Brasil 4-2 Alemania



Posiciones

1- Brasil – 3 puntos

2- Costa de Marfil – 3 puntos

3- Arabia Saudita – 0 puntos

4- Alemania – 0 puntos



Próxima fecha (sábado 25 de julio)

3:30 a.m.: Alemania vs. Costa de Marfil

6:30 a.m.: Arabia Saudita vs. Brasil