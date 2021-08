¡No se pierda la final olímpica! Hora y dónde ver Brasil vs España

Brasil y España, sin duda los mejores equipos del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, se citan en la gran final.

Será un duelo inédito el de este sábado, a las 6:30 a.m. (hora colombiana) en Yokohama, y casi que se garantiza el buen espectáculo, con dos equipo que tratan bien la pelota y tienen el ataque como premisa.



Brasil defiende el título de Rio-2016, mientras que España no puede celebrar en el fútbol olímpico desde Barcelona-1992.



Así podrá seguirlo:



Brasil vs España

Final de Fútbol Olímpico

Fecha: 7 de agosto de 2021

Hora: 6:30 a.m. (hora colombiana)

TV: Caracol Sports