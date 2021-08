¡Último round! Decisión del TAS por demanda de Yuberjen en Olímpicos

La pelea de Yuberjen Martínez contra el japonés Ryomei Tanaka, por los cuartos de final de la categoría -52 kg, que perdió el colombiano por decisión dividida 4-1, tuvo un round adicional.

El Comité Olímpico Colombiano demandó el polémico resultado ante el TAS, que en un mismo día admitió la querella, revisó las pruebas y emitió un fallo, teniendo en cuenta que la pelea de la semifinal está programada para este mismo jueves.



La decisión es clara: se desestimó la demanda Yuberjen Martínez y se ratificó a Tanaka como ganador y clasificado a la fase semifinal del torneo de boxeo.



Colombia exigía que el boxeador nacional fuera el ganador del combate o que el mismo se declarara desierto, para que se obligara a la repetición de la pelea. Una tercera vía era que si Tanaka no podía pelear este jueves, debido a que salió en silla de ruedas y muy afectado, fuera el colombiano el designado.



Sin embargo, los expertos del TAS no cedieron a los reclamos y la decisión no fue favorable a los intereses del colombiano.