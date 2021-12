Francia coordinará con Europa para un eventual boicot a China

El Gobierno de Francia anunció este martes que se coordinará con los países europeos para realizar un eventual boicot diplomático a China en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022.

"Tomamos nota de la elección de Estados Unidos y nos coordinaremos en el ámbito europeo sobre este asunto", comentó en una sucinta respuesta la portavocía de Asuntos Exteriores del Ejecutivo galo, quien no dio más detalles sobre un eventual apoyo al boicot promovido por Washington.



En su rueda de prensa diaria, Jen Psaki, la portavoz del presidente estadounidense, Joe Biden, atribuyó este lunes la decisión al "genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en (la región noroccidental china de) Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos" en China.



Estados Unidos no contribuirá "a la fanfarria de los Juegos" y no enviará representantes diplomáticos, pero no prohibirá la participación de los atletas estadounidenses. Por su parte, China advirtió hoy de que Estados Unidos "pagará un precio" a este boicot diplomático y que "pagará un precio por su mal hacer", afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, quien también anunció que Pekín ha presentado una protesta oficial a Washington por el boicot.







EFE