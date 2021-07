Importante baja de Colombia en el ciclismo en los Juegos Olímpicos

El pedalista colombiano Daniel Felipe Martínez no estará en los Juegos Olímpicos, se desconoce quién será su reemplazante. El pedalista, gregario de Egan Bernal, no logró superar el coronavirus que lo afectó desde el final del Giro de Italia. El nacido en Bogotá es una baja sensible para el equipo, pues es el actual campeón nacional de la contrarreloj.



El bogotáno del Ineos se contagió de COVID-19 en el pasado Giro de Italia y a pesar de varias contrapruebas el resultado continuó positivo. El suplente del equipo es Miguel Ángel ‘Superman’ López, pero el boyacense se retiró faltando 3 etapas por lo que se desconoce la condición física que tiene.



Por ahora, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chaves están confirmados para la cita olímpica.



En instagram el bogotano emitió un mensaje sobre la Dolorosa noticia sobre la muerte de un niño mientras practicaba ciclismo y segundo por su participación en los Juegos, el del Ineos aclara las razones por las cuales se bajaría, definitivamente, de la selección de ciclismo en las justas.