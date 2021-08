¿Cuándo disputará Anthony Zambrano la semifinal de los 400 metros?

El atleta guajiro, Anthony Zambrano, tiene al país expectante por una eventual clasificación a la final de los 400 metros planos. Este lunes, desde las 6:05 am (hora colombiana), se disputarán las tres semifinales de esta prueba.



El colombiano partirá en el primer heat y llega como el mejor de su carrera clasificatoria, en la que superó al vigente campeón olímpico.

Zambrano, de 23 años, fue oro en los Juegos Panamericanos 2016 y medallista de plata en el Mundial de Doha ese mismo año. En la carrera previa a los Olímpicos de Tokio, Meeting Internacional de Madrid, superó al sudafricano Wayde van Niekerk (oro en Río 2016 con un tiempo de 43.03).



Anthony consiguió el tercer mejor registro en la primera ronda, con un tiempo de 44.87, solo fue superado por el estadounidense Michael Cherry, que se impuso con 44.82 y el campeón africano, Isaac Makwala (44.86).



En su semifinal, Zambrano correrá con atletas de Eslovenia, Italia, Granada, Países Bajos, Trinidad y Tobago, Bélgica y Suiza. Sus rivales directos se ubicaron en los otros heats.



Lunes, 2 de agosto

​

6:05 am - Semifinal 1 (Anthony Zambrano-COL)

​6:13 am - Semifinal 2 (Correra Cherry, mejor tiempo en ronda clasificatoria)

6:21 am - Semifinal 3 (Correrá van Niekerk, vigente campeón olímpico)



¿Cuándo será la final?



Avanzando a la gran final de los 400 metros planos, el colombiano buscaría medalla el jueves 5 de agosto, a las 7:00 am (hora colombiana).