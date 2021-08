Ellos son nuestros Diplomas Olímpicos en los Juegos de Tokio

Todo se analiza dentro de un contexto, y también es necesario resaltar que en Río se llevaron 147 atletas repartidos en 23 deportes (14 diplomas olímpicos, de los cuales 6 fueron en halterofilia), y en Londres 2012 la delegación estuvo conformada por 102 representantes en 17 disciplinas (5 diplomas). En Tokio, la delegación fue de 71 atletas, 70 con la baja de Martínez en ciclismo, repartidos en 18 disciplinas diferentes (12 diplomas). El país esperaba resultados en el BMX, las pesas, el tenis, en atletismo y el boxeo.

Robert Farah y Juan Sebastián Cabal:

Diploma olímpico para la dupla colombiana que fue superada en los cuartos de final del tenis olímpico por Marcus Daniell y Michael Venus de Nueva Zelanda. Un partido muy reñido se vivió en el Parque de Tenis de Ariake, por cuenta de los doblistas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, frente a los neozelandeses Marcus Daniell y Michael Venus.



Mauricio Ortega

Confirmando su gran momento deportivo, el colombiano Mauricio Ortega ganó este sábado 31 de julio un nuevo Diploma Olímpico para el país, luego de finalizar séptimo en la prueba de lanzamiento de disco, con un registro de 64,08 metros, en los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ortega se clasificó el día anterior para la final de este sábado, a la que accedieron los 12 mejores, pero luego de tres lanzamientos, los ocho registros más destacados avanzarían a la final definitiva, para los tres lanzamientos finales que definirían las medallas.



Rigoberto Urán:

El pedalista colombiano Rigoberto Urán tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, no solo consiguió un diploma olímpico sino dos. En la competencia de ruta y en la contrarreloj el antioqueño concluyó octavo. En una primera oportunidad el paisa fue protagonista y tras una exigente prueba llegó sin fuerzas para definir la medalla en la prueba de ruta. Tras la ausencia de Daniel Felipe Martínez el antioqueño Urán fue el encargado de sustituirlo en la crono, en la que con tantos especialistas logró la marca que lo posicionó octavo y le dio a Colombia un segundo diploma.



Jenny Arias:

La colombiana Jenny Arias le entregó al país un nuevo diploma olímpico, luego de perder este miércoles 28 de julio en los cuartos de final del torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los jueces dieron un fallo 5-0 en favor de la filipina Nesthy Petecio, campeona mundial 2019, quien aseguró medalla de bronce. “Yo sabía que era un combate fuerte, porque ya había peleado contra ella en un Mundial, yo le había ganado, pensé que la niña se me iba a parar más a pelear y salió con otra estrategia que era marcar golpe, agarrar y me complicó un poco”, aseguró Jenny Arias.



Céiber Ávila:

Céiber Ávila perdió ante Samuel Takyo en el duelo por los cuartos de final del peso pluma. Aunque el colombiano empezó muy bien en el asalto número uno, en los dos siguientes se vio desorganizado en el cuadrilátero, e incluso cansado por momentos. No obstante, el pugilista consiguió un nuevo diploma en los Juegos Olímpicos para Colombia.



Ingrit Valencia:

Aunque no pudo traer medalla en esta ocasión, la hija del municipio de Morales (Cauca) avanzó hasta los cuartos de final de la competencia de boxeo femenino en la categoría de peso mosca, donde fue vencida por la pugilista local Tsukimi Namiki. A Valencia no le alcanzó para disputar una medalla, luego de que la japonesa la venciera en una pelea que se caracterizó por el poder ofensivo y la velocidad de Namiki que no le permitió a la colombiana avanzar a la semifinal, pero que le permitió obtener un nuevo diploma olímpico para el país.



Yuberjen Martínez:

Se despidió de Tokio con un diploma olímpico y el sabor amargo tras la eliminación en cuartos de final de los 52 kilogramos en una pelea que cada vez que mira queda más convencido de que fue el ganador, contrario a lo que vieron los jueces. De nada valió el recurso legal que la Federación y el Comité Olímpico Colombiano presentaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que contenía tres escenarios: declarar ganador a Yuberjen, anular el combate que disputó ante el japonés Ryomei Tanaka y/o permitir que Martínez fuera semifinalista en caso de que el nipón no hubiera podido estar por disposición médica después de la paliza que le propinó el púgil de Urabá.



Juan Sebastián Muñoz:

El colombiano Juan Sebastián Muñoz hizo una gran actuación en el golf masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Terminó de tercero, empatado con otros seis jugadores, pero quedó eliminado en el tercer hoyo de desempate. El estadounidense Xander Schauffele se llevó el oro, con 266 golpes (-18) y el eslovaco Rory Sabbatini se quedó con la plata, con 267 (-17). C. T. Pan, de China Taipei, ganó el desempate en cuatro hoyos para colgarse el bronce.



Andrea Ramírez:

La taekwondista colombiana Andrea Ramírez Vargas cayó en los cuartos de final de la categoría de hasta 49 kilos frente a la turca Rukiye Yildirim, en un encuentro ajustadísimo que terminó en 30-31 para la de Sogamoso. Ramírez y Yildirim protagonizaron un reñido encuentro en el que sus respectivos entrenadores solicitaron sendas revisiones, que fueron rechazadas por los árbitros del encuentro, disputado en el centro de convenciones Makuhari Messe de Chiba, al oeste de la capital. La boyacense se llevó un diploma olímpico.



Santiago Rodallegas:

Tomó parte en la categoría de los 81 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no pudo lograr su objeitvo de ganar una medalla, logró el quinto puesto con 359 kilos y fue diploma olímpico.Rodallegas debutó en este certamen y lo hizo de la mejor manera, sin temores y convencido de que podía realizar un buen papel. En el arranque, el pesista de Bogotá levantó 163 kilos en el primer intento y se fue en blanco en el segundo y tercero en el que trató de alzar 168.



Mercedes Pérez:

Mercedes Pérez lloró con el alma en medio de la plataforma al no poder conseguir una medalla en la competencia de los 64kg en las pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La samaria, que compite por la Liga de Pesas de Bolívar, se ubicó en el cuarto lugar con 227 kg en total, levantando 101kg en arranque y 226kg en el envión, haciéndose acreedora de un diploma olímpico.