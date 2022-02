Laura va por su segunda olimpiada: no se pierda el cierre de Colombia

Lo que más le alegra a Laura Gómez de su carrera deportiva es que cumplió un sueño casi imposible, participar en unos Juegos Olímpicos para Laura siempre fue su objetivo, desde que practicaba patinaje de velocidad en línea lo tuvo presente, pero nunca se imaginó que sus patines cambiaran las ruedas de goma por cuchillas de metal y llegara a dos justas olímpicas de invierno.

Laura recuerda los pasados Juegos Olímpicos de Invierno como si fuera ayer, los nervios de estar por primera vez en un evento multideportivo con los mejores del mundo, esa adrenalina que sintió cuando sus patines tocaron el óvalo para competir nadie se la quitó, las sensaciones que le brindaron los Juegos Olímpicos PyeongChang 2018 la enfocaron en su siguiente objetivo: Beijing 2022.



Su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno no fue fácil, una parte por la pandemia, otra por los calendarios aplazados y la última y no menos importante su preparación para el Campeonato Mundial de patinaje de velocidad en línea de 2021, disputado en la ciudad de Ibagué.



“Mi participación en el Mundial de Ibagué fue la base para llegar con muy buena forma física y poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2022”, recuerda Laura.

Laura se prepara física y mentalmente para su día de competencia, le gusta estar tranquila y conectarse con ella para que el miedo no interfiera a la hora de competir: “Yo soy una persona que esta muy conectada con Dios, me encanta sentarme a respirar, a orar y escucho música tranquila, algo que méllenle de paz porque para mi es primordial, no quiero que el miedo dañe todo el trabajo que hemos hecho”.



La colombiana agregó que “Las sensaciones en el óvalo me tienen muy feliz, también por la energía linda que me llega cada día, todo suma y la verdad mil gracias a todos los colombianos y deseo poder representarlos de la mejor manera, de una manera espectacular”. Laura competirá el próximo 19 de febrero en la prueba de mass start en el Óvalo Nacional de Beijing, a partir de las 2:45 AM. en horario colombiano. La transmisión estará a cargo del Youtube de Marca Claro.







Información de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico Colombiano.