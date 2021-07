¡Celebra, Colombia! Jenny Arias avanzó a cuartos en el boxeo olímpico

Después de la clasificación de Yuberjen Martínez, quien ganó por decisión unánime en su pelea, el boxeo entregó otra buena noticia a Colombia. Llegó en el peso pluma femenino con Jenny Arias, después de superar a la búlgara Stanimira Petrova, por decisión dividida. En los cuartos de final la cafetera tendrá rival filipina.

La colombiana atacó desde el primer asalto y trató de llevar la iniciativa, mientras la búlgara se dedicó a esperarla. El primer round terminó con un buena combinación de la pugilista risaraldense, lo que le permitió llevarse la ventaja luego que tres jueces la vieran ganadora.



En la segunda salida, Jenny no bajó la intensidad y siguió mostrando combatividad. Pese a esto, cedió terreno y Stanimira Petrova, aprovechando su estatura, conectó un par de buenos golpes. La pelea se tornó parte. En el tercer y último asalto, la colombiana mantuvo la iniciativa, consiguiendo avanzar de fase por decisión dividida, 3-2.



Al término de la pelea la deportista aseguró: "me sentí un poco cansada, no sé si fue porque era la primer pelea. Aquí no hay rival fácil, acá están los mejores del mundo. Espero dar mucho más de mi en la segunda pelea".



Ahora, Jenny se medirá a Nesthy Petecio, de Filipinas, quien había vencido en el combate previo a Lin Yu Ting, de China Taipei, también por decisión dividida, 3-2.