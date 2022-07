¿Cómo va Colombia en el Mundial de Atletismo de Oregon?

Completadas tres jornadas del Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022, algunos atletas colombianos ya compitieron y finalizaron su participación en el certamen orbital. Sin embargo, restan cuatro atletas nacionales por concursar en sus respectivas disciplinas.

Eider Arévalo, excampeón mundial en los 20 kilómetros marcha, finalizó en la casilla 22 de la misma prueba, con un tiempo final de 1:24:32. No obstante, el marchista bogotano no terminó ahí su participación en el evento internacional, Arévalo también hará parte de la parrilla de los 35 kilómetros marcha.



Por su parte, Carlos Sanmartín, medallista en los Bolivarianos de Valledupar 2022, finalizó 13 en la ronda clasificatoria de los 3.000 metros obstáculos. De esta manera, el atleta metense concluyó su participación en Oregón 2022.



Jennifer Rodríguez, también medallista en Valledupar 2022, culminó en la posición número 15 del heat B del salto alto femenino. Lo anterior, con una marca de 1.75 metros. Mauricio Ortega, al igual que Sanmartín y Rodríguez, no superó la ronda clasificatoria y concluyó 14, con un registro de 59.91 metros, en el heat B de su disciplina.



Con estos resultados, la delegación colombiana se reduce a Melissa Gonzalez, en los 400 metros vallas, y a Eider Arévalo, José Leonardo Montaña y Diego Juan Pinzón, en los 35 kilómetros marcha.



Información de Oficina de Prensa del Comité Olímpico Colombiano.