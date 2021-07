¡Histórico! Carapaz se lleva la medalla de oro en los Olímpicos

Ecuador celebra el comienzo de las justas. Richard Carapaz se coronó en lo más alto del podio, ganó la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El colombiano Rigoberto Urán llegó en el grupo de favoritos pero no le alcanzó para ganar el sprint por el segundo y tercer lugar, el ecuatoriano llegó en solitario.

Recibir los Juegos Olímpicos en tu país y no poder verlos en directo es una de las situaciones más duras para los amantes del deporte. Fuera de Tokio, algunos recintos permiten espectadores, como en la llegada del ciclismo en ruta al circuito de Fuji, con hasta 600 japoneses dispuestos a disfrutarlo.



El Circuito Internacional de Fuji, ubicado en las estribaciones de la famosa montaña, la más alta de Japón con 3.776 metros, está ubicado en la prefectura de Shizuoka, que no está afectada por las medidas del estado de emergencia decretado en la capital, lo que le permite albergar espectadores.



Pero incluso antes de la llegada al circuito ya se vieron muchos en las calles de Tokio, el único recinto deportivo de estos Juegos que las autoridades no pueden limitar por motivos obvios, y que los ciclistas recorrieron con una marcha tranquila, con aficionados japoneses a ambos lados de las avenidas por las que transcurrieron. Ya en el circuito, hasta 600 aficionados pudieron acercarse a la línea de meta situada en la recta del circuito, por la que los corredores pasaron en dos ocasiones después de subir el Fuji Sanroku antes de acometer el ascenso al paso de Mikuni, principal escollo que tienen que afrontar los ciclistas en la lucha por las medallas.





