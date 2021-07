Figura del ciclismo se pierde los Olímpicos: se operó la rodilla

El eslovaco Peter Sagan, triple campeón del Mundo en ruta, se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio tras ser sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla, lesión que se produjo en el Tour de Francia, donde abandonó en la duodécima etapa.

Tras abandonar en el Tour, Sagan, regresó a su domicilio de Mónaco, donde se sometió a una pequeña operación de rodilla. "Me lesioné en la tercera etapa. Tratamos la herida para prevenir la infección, pero a los pocos días hubo una inflamación que me hizo abandonar el Tour", explicó Sagan.



El ciclista de Zilina, de 31 años, comentó haber mejorado tras pasar por el quirófano, pero no llegará a tiempo para la cita olímpica, según comunicó la Federación de su país.





EFE