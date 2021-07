¡Equipazo! Higuita, Chaves, Rigoberto y Nairo se pasean por Tokio

Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chávez ya están rodando por Tokio para llegar a punto a la prueba de ruta.



Los pedalistas Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chávez están preparados para la prueba que se disputa en el Circuito Internacional de Fuji. La competencia se disputará el viernes 23 de julio a las 9 de la noche hora en Colombia (Según calendario compiten el sábado 24 a las 11 de la mañana, hora local).



Finalmente, el comité olímpico colombiano confirmó que Daniel Martínez no estará en el equipo, pues dio positivo por Covid-19 tras su participación en el Giro de Italia, y aunque es asintomático, su prueba aún no sale negativa, lo que le impidió viajar a Tokio para afrontar la competencia de ruta de los Juegos Olímpicos.



Ante esta contingencia, la dirección técnica de la delegación colombiana en Tokio confirmó que el cupo de Martínez no será reemplazado, y en consecuencia, Colombia tendrá cuatro deportistas en la carrera por la medalla.

El ciclismo de ruta de las damas estará Paula Patiño, quien competirá el domingo 25 de julio a la 1 p. m. (11 P. M. del sábado 24 en Colombia). El ciclismo también tendrá participación en las modalidades de pista, con Kevin Quintero, y BMX, con Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vicent Pelluard.



Con información del COC