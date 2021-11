Tensión entre China y Estados Unidos por Juegos Olímpicos de Invierno

China no tiene pensado invitar a políticos estadounidenses y occidentales que piden un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, aseguró hoy el diario chino Global Times.

El diario, que depende del oficial Diario del Pueblo, asegura que, aunque China, no los invitará como país anfitrión, el Comité Olímpico Internacional tiene la última palabra en la invitación de mandatarios extranjeros. "Los Juegos Olímpicos de Invierno son un gran evento para atletas de todo el mundo y los aficionados a los deportes de invierno. No son una plataforma para la manipulación política", declaró hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin ante la posibilidad de que el presidente estadounidense, Joe Biden, y otros funcionarios del gobierno de EE.UU. decidan no acudir a los Juegos. Además, Wang acusó a Estados Unidos de "violar la Carta Olímpica" y "su principio de neutralidad política deportiva".



Biden declaró este mes que está contemplando un boicot diplomático a los Juegos, que comenzarán el próximo 4 de febrero en Pekín, por los "violaciones de los derechos humanos en China", según Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el pasado julio una resolución que pedía un "boicot diplomático" a los Juegos de Pekín por "abusos contra los derechos humanos".



Sin embargo, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates, aseguró el pasado octubre que el comité "no tiene la capacidad de ir a un país y decirle qué hacer", comentario que fue "valorado positivamente" por el portavoz chinos de Exteriores Zhao Lijian, quien declaró que China se opondrá a "la politización del deporte".



Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se celebrarán bajo estrictas medidas de prevención contra la covid, entre las que se encuentran una cuarentena previa de 21 días tras llegar a Pekín a aquellos atletas que no estén vacunados y la exclusión de público venido del extranjero. Pekín 2022 será la tercera cita olímpica consecutiva que se celebre en Asia, después de la de 2018 de Pieonchang (Corea del Sur) y los pasados Juegos de Tokio.



EFE