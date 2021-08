¡Inolvidable! Así fue la ceremonia de clausura de Juegos Olímpicos

Terminan los Juegos Olímpicos de Tokio con una ceremonia inspirada en la igualdad, equidad e inclusión, con los deportistas juntos y sin hacer la diferencia en la clasificación, que terminó con Estados Unidos como líder del medallero, seguido por China.

8:09 a.m. ¡Adiós Tokio! Se apagó la llama olímpica y terminaron oficialmente los Juegos Olímpicos más desafiantes de la historia. París, próxima estación.



8:02 a.m. Palabras de esperanza, de fe y de agradecimiento del presidente del COI para Japón por albergar los Juegos en tan difíciles condiciones, en nombre de miles de atletas.



7:53 a.m. La presidenta del Comité Olímpico local y Bach, del COI, presencian ahora en Tokio el adiós definitivo a los Juegos Olímpicos de Tokio.



7:46 a.m. El himno pasó por seis ciudades y hasta por la Agencia Espacial Europea y la bienvenida a las justas francesas rueda ahora por los techos de París

Let's get it started!



Les Jeux Olympiques de #Paris2024 commencent !

Ouvrons ensemble un nouveau chapitre des Jeux.



Together, let’s write a new chapter of the Olympic Games.



🔵🟡⚫️🟢🔴 pic.twitter.com/0QGjXfpvGY — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2021



7:42 a.m. Suena La Marsellesa, himno nacional de Francia



7:36 a.m. Okamoto, soprano japonés, y su adiós el adiós a Tokyo 2020, da paso a la entrega de la bandera olímpica a la alcaldesa de París.



7:35 a.m. Pasa oficialmente la posta a París, sede de los Juegos Olímpicos 2024, mientras suenan las notas del himno olímpico



7: 30 a.m. Vuelve la música japonesa el estadio, cantantes y bailarines y un juego de luces despiden la competencia y los atletas se suman a las coreografías.



7:26 a.m. Cantos y danzas tradicionales del país aparecen en un video, el adiós de Japón al mundo tras unas justas atípicas, muy exigentes en términos logísticos y, al fin, exitosas.



7:23 a.m. Vuelve el arte japonés a escena, una bailarina es el centro del espectáculo, rodeada de varios actores con candelabros, vestidos con el tradicional kimono



7:22 a.m. Homenaje a víctimas de la pandemia, un enorme tambor resuena en el estadio



7:18 a.m. Reconocimiento a los voluntarios de los Juegos



7:12 a.m. Podio de maratón masculina: Eliud Kipchoge, de Kenia, ganador del oro; Abdi Nageeye, de Países Bajos, logró la plata y Bashir Abdi, de Bélgica, la de bronce



7:08 a.m. Podio de maratón femenina: la keniana Peres Jepchirchir, medallista de oro; Brigid Kosgei, ganadora la presea de plata, y la estadounidense Molly Seidel, dueña del bronce



7:01 a.m. Reciben sus medallas los campeones olímpicos de maratón femenina y masculina de manos de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)



7:00 a.m. Himno de Grecia



6:58 a.m. Ahora se oye el Himno a la Alegría



6:57 a.m. Suena música francesa en honor a París, sede de los próximos Juegos Olímpicos



6:55 a.m. A escena Milet, cantante japonesa



6:53 a.m. Turno para el DJ más cotizado de Japón y show de breakdance



6:45 a.m. Hora de la música, se escuchan las trompetas en el estadio, actores entran en escena



6:44 a.m. Se ilumina el estadio, luces azules en la gramilla y cae un efecto de polvo de estrellas desde el cielo hasta donde están los atletas, termina en una imagen de los anillos olímpicos. ¡Espectacular!



6:35 a.m. Pasan los deportistas, ya muchos sin tapabocas, despidiendo las primeras justas sin público, en medio de los rigores de la pandemia.

𝑬𝒔 𝒔𝒖 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 🙏🕊️🌏



✨ Nos inspiraron

✨ Nos emocionaron

✨ Nos dieron esperanza y alegría



GRACIAS A TODOS NUESTROS ATLETAS#Tokio2020 #CeremoniaDeClausura pic.twitter.com/xVLPBrgt0C — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) August 8, 2021



6:29 a.m. En pantalla los atletas colombianos que siguen en Tokio, con María José Uribe y varios de nadadores luciendo la camiseta amarilla de la delegación.



6:21 a.m. Entran todos los atletas a la pista, los que quedaban en la Villa Olímpica en estos últimos días, en ropa deportiva y sin el rigor y el atuendo de la inauguración



6:18 a.m. Emotivo video de momentos inolvidables como los récords olímpicos y también los momentos de derrota



6:14 a.m. Porta la bandera la boxeadora Ingrid Valencia



6:01 a.m. ¡Turno para los juegos pirotécnicos!



6:00 a.m. Con mucha formalidad apareció la bandera de Japón en el escenario, los representantes del Gobierno y la dirigencia de las justas. Comienza la despedida