Así transcurre la ceremonia de clausura de Juegos Olímpicos: EN VIVO

Terminan los Juegos Olímpicos de Tokio con una ceremonia inspirada en la igualdad, todos los deportistas juntos y sin hacer la diferencia en la clasificación, que terminó con Estados Unidos como líder del medallero, seguido por China.

7:001 a.m. Reciben sus medallas los campeones olímpicos de maratón femenina y masculina de manos de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)



7:00 a.m. Himno de Grecia



6:58 a.m. Ahora se oye el Himno a la Alegría



6:57 a.m. Suena música francesa y pasa oficialmente la posta a París, sede de los próximos Juegos Olímpicos



6:55 a.m. A escena Milet, cantante japonesa



6:53 a.m. Turno para el DJ más cotizado de Japón y show de breakdance



6:45 a.m. Hora de la música, se escuchan las trompetas en el estadio, actores entran en escena



6:44 a.m. Se ilumina el estadio, luces azules en la gramilla y cae un efecto de polvo de estrellas desde el cielo hasta donde están los atletas, termina en una imagen de los anillos olímpicos. ¡Espectacular!



6:35 a.m. Pasan los deportistas, ya muchos sin tapabocas, despidiendo las primeras justas sin público, en medio de los rigores de la pandemia.

𝑬𝒔 𝒔𝒖 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 🙏🕊️🌏



✨ Nos inspiraron

✨ Nos emocionaron

✨ Nos dieron esperanza y alegría



6:29 a.m. En pantalla los atletas colombianos que siguen en Tokio, con María José Uribe y varios de nadadores luciendo la camiseta amarilla de la delegación.



6:21 a.m. Entran todos los atletas a la pista, los que quedaban en la Villa Olímpica en estos últimos días, en ropa deportiva y sin el rigor y el atuendo de la inauguración



6:18 a.m. Emotivo video de momentos inolvidables como los récords olímpicos y también los momentos de derrota



6:14 a.m. Porta la bandera la boxeadora Ingrid Valencia



6:01 a.m. ¡Turno para los juegos pirotécnicos!



6:00 a.m. Con mucha formalidad apareció la bandera de Japón en el escenario, los representantes del Gobierno y la dirigencia de las justas. Comienza la despedida