¡Gracias por tanto Caterine Ibarguen! Así fue su final de salto triple

El adiós no fue el esperado en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no borra la gran carrera de Caterine Ibarguen ni todas las alegría que le dio al país en estos años de competencia.

La atleta no logró clasificarse a la segunda ronda de saltos en la final y tuvo que ver la definición de las medallas a la distancia.



Caterine hacía en su primer intento una marca de 14,25metros en su primer salto pero la venezolana Yulimar Rojas hizo 15,41m en su primer intento, nada menos que récord olímpico (15,39m era la marca vigente) y todo un golpe de autoridad en el inicio de la final. Para sumar a la preocupación, Patricia Mamona, de Portugal, aseguró un 14,91 y así se fueron reportando todas con mejores saltos que la colombiana, salvo Williams, Makela, Lafonf (falta) y Ricketts (falta). En el octavo lugar terminó en esa primera salida.



Para el segundo intento no mejoró la antioqueña pues su salto fue de 14m 01cm, en tanto que Yulimar pensó que pisó la plastilina y dudó, pero así y todo hizo 14,53: ¡impresionante! Peleteiro, de España, haría 14,77 para récord nacional y mejor marca personal y la francesa Diallo superaba a Caterine en el primero (14,38) y en el segundo (14,28). Otra vez se iba en blanco la jamaiquina Ricketts, una sorpresa pues era una de las favoritas.



El reto para el tercer salto era mejorar y mantenerse en el octavo lugar, que le daba la opción de estar en los últimos tres saltos, pero solo marcó 14,19, lo que la puso a depender de las demás competidoras. Y Yulimar rozó el récord mundial cuando pareció marcar 16 metros, pero fue en anulado por pisar la plastilina, misma falla de la portuguesa Mamona y Peleteiro. Ahí parecía estar la discusión del podio.



Por suerte Makela no llegó a 14 metros, Lafond falló en el tercero, pero Ricketts hizo 14,47 y sacó a Caterine de carrera, pues la dejó en el noveno lugar y fuera de los últimos tres intentos. No logró diploma olímpico.



La colombiana no logró la meta de una tercera medalla olímpica y se despidió con un oro en Río de Janeiro 2016 y una plata en Londres 2012.



En el cierre, Mamona marcó 15m 01cm en su cuarta salida, mientras Yulimar Rojas iba por el récord del mundo pero hacía 15,25 en su cuarto salto y tenía bandera roja en el quinto. La discusión era el tercer cajón del podio, cuando Peleteiro marcó 14,87 y le puso presión a la jamaiquina Rickett, quien hizo 14,76 y no pudo superar a la española.



Toda la atención estaba en Yulimar, quien tenía un último intento por la marca orbital: ¡15, 67! Por 17 centímetros bate el récord y se cuelga el oro, con récord olímpico incluido. ¡Fenomenal la venezolana!

