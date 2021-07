¡Vamos Colombia! Caterine, por su tercera medalla olímpica

La colombiana Caterine Ibarguen logró cupo a la final de la prueba de salto triple en su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras marcar 14 metros con 37 centímetros y ubicarse séptima, entre las doce atletas clasificadas.

Ibarguen estuvo en ascenso en sus tres saltos, pero estos no le alcanzaron para superar el estándar de 14,40 metros, establecido para clasificar a la fase final directamente. Y en el consolidado de los dos grupos se ubicó séptima, gracias a su último de los tres saltos, en el que registró 14,37 metros.



En el primer salto logró una marca de 14,02 metros (vv 0.4), para luego subir a 14,08 metros (vv 0.9 m/s) y cerrar con el salto definitivo, que le aseguró la clasificación a la final, que se disputará este domingo 1 de agosto.



“El primer objetivo era estar en la final para poder seguir intentándolo. El domingo empezaremos desde cero, estoy tranquila, desde luego hay que hacer unos ajustes, pero segura como siempre estoy caracterizada para salir muy contenta con mi trabajo, explicó Caterine.



En total, seis lideradas por la venezolana Yulimar Rojas, consiguieron superar el tope de 14,40 metros. Las otras seis, lideradas por Caterine, clasificaron por mejores tiempos. “Yo nunca me justifico en nada, todas estamos en las mismas condiciones, debemos seguir dando lo mejor de nosotros. Por algo se dio esta marca, estoy contenta, estoy segura que el domingo será mucho mejor.



Las clasificadas a la final de manera directa fueron Yulimar Rojas (VEN), con 14,77 metros; la española Ana Peleteiro, con 14,62 metros; Thea Lafond, de Dominica, con 14,60; Patricia Mamona (POR), con 14,54: Liadagmis Povea (CUB), con 154,50, y Sanieka Ricketts (JAM), con 14,43.



“Siempre estamos con una mente positiva para brindarle a todos lo mejor de nosotros, sin importar lo que hemos vivido por la pandemia”. Con esta frase la colombiana se despidió de los medios nacionales e internacionales presentes en su debut en Tokio, con quienes se volverá a encontrar el próximo domingo después de la final del salto triple pactada para las 6:15 a.m. (hora colombiana).



Por su parte, Yosiris Urrutia no logró avanzar a la final tras marcar 13 metros y 16 centímetros y finalizar puesto catorce en su grupo, y en el 27 de la clasificación general.



Con información del COC