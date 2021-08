¡Velocidad pura! Malcom, en carrera, le da el oro a Brasil en Tokio

Nuevo triunfo brasileño en el fútbol olímpico, Brasil derrotó a España 2 a 1 en la final de Tokio 2020. Las anotaciones fueron de Matheus Cuña y Malcom. Fue necesario irse a hasta los 120 minutos, luego del empate a un tanto en los 90 minutos.



Posesión contra dinámica, fue de entrada la intención por parte de España y Brasil respectivamente, para ir en búsqueda del oro olímpico. Esa combinación de pases de los europeos, los catapultó a tener la primera opción clara del juego, pero, en los pies del defensor Diego Carlos. Un intento de rechazo, tras un centro, terminó por poco en gol en propia puerta, el central alcanzó a llegar a rechazar el balón antes de que pasara la línea de meta.



Pero Brasil empezaría de a poco a acomodarse e imponerse en cancha, con Richarlison como el eje de ataque. La referencia por parte de la defensa española era clara, no dejarlo recibir y evitar a toda costa que se perfilara con espacio. Durante el primer tiempo, el atacante del Everton estuvo escalonado.



Una jugada de falta de Unai Simón en el área terminó en revisión del VAR, donde el árbitro terminó pitando el penalti. El mismo Richarlison se encargó de cobrar la jugada, pero, con tan mala suerte que el tiro iba con mucha potencia, pero sin dirección, el balón terminó tomando rumbo por la parte de arriba del travesaño.



Pero los brasileños encontraron el camino al gol en Matheus Cuña, quien aprovechó un rebote en la zona defensiva, para definir a un palo, imposible para Unai Simón.



El segundo tiempo arrancó con intenciones claras, Brasil empezó a replegarse y dejar el espacio para que España atacara, pese a eso, la canarinha tuvo un balón en el palo de Richarlison, que en medio de la confusión, por poco termina adentro por la indecisión de los defensores y el portero español.



La insistencia por parte de los europeos daría el fruto pedido. Mikel Oyarzabal aprovechó la diferencia en estatura con Dani Alves, para jugar a espaldas del lateral y anotar el tanto del empate.



Para el remate de los 90 minutos, los españoles encontraron los caminos para adelantarse, pero el palo les negó en dos ocasiones la oportunidad de adueñarse, antes del final del tiempo reglamentario, con el oro olímpico.



El partido terminó llegando al tiempo extra, donde España no bajó el ritmo, imponiéndose con la pelota y atléticamente para ir por la medalla. El empuje de los De La Fuente, no fue suficiente para poder hacerse con el oro, pues Brasil encontró el camino al gol en los pies de Malcom, para el segundo tiempo extra. Cambio de frente de Anthony, para que el extremo ganara en velocidad y definiera tras la salida de Unai Simón.



Brasil conquistó su segundo oro olímpico, revalidando el título conseguido en Río 2016.