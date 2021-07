El boxeo ilusiona a Colombia con más medallas Olímpicas

El colombiano Yuberjén Martínez, subcampeón olímpico de Río de Janeiro 2016, dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este lunes por votación unánime a Mohammed Rajab Otukile, de Botsuana, en los Juegos de Tokio 2020.

En un pleito de la división mosca, el sudamericano mostró superioridad con gran variedad de golpes. Desde el primer minuto fue en busca del rival y sacó ventaja con combinaciones al abdomen, buenos impactos con el recto y un puntilloso 'jab'. Veloz de manos y piernas, en el segundo asalto el medallista de los Mundiales del 2017 aumentó la diferencia a favor ante un contrario valiente pero con problemas para defenderse de la ofensiva del favorito.



A pesar de tener ventaja cómoda en las tarjetas de los jueces, Yuberjén cerró con autoridad; en el tercer 'round' aprovechó las muestras de cansancio de Rajab Otukile, lo estremeció con combinaciones y en el último minuto estuvo a punto de derribarlo. Cuatro jueves votaron 30-27 y uno 30-25 para firmar el pase del colombiano a la fase de los 16 mejores en la que enfrentará al indio Amit Panghal, libre en la primera ronda.



El equipo colombiano no desentona

La victoria de Yuberjén en el arranque de la tercera jornada de la competición de boxeo fue la segunda de Colombia, luego de que el peso pluma Céiber Ávila venciera este sábado por votación unánime al jordano Mahammed Alwadi. Ávila reaparecerá este miércoles contra Everisto Mulenga de Zambia. En la jornada dominical el colombiano Jorge Luis Vivas cayó por 4-1 ante el británico Benjamin Whittaker, medallista de bronce de los Mundiales del 2019.



Este lunes, en el peso pluma la colombiana Yeni Marcela Arias superó a la búlgara Stanimira Petrova, por decisión dividida, en los cuartos de final la cafetera tendrá como rival a la filipina Nesthy Petecio, este martes 27 de julio a las 9 p. m. Al término de la pelea la deportista aseguró: "me sentí un poco cansada, no sé si fue porque era la primer pelea. Aquí no hay rival fácil, acá están los mejores del mundo. Espero dar mucho más de mi en la segunda pelea".



Colombia tiene pendiente el debut en el torneo de hombres del peso completo Cristian Salcedo el jueves contra el cubano Dainier Peró, y el de la peso mosca Íngrit Valencia, ese mismo día, ante Mery Kom Hmangte, de la India.







EFE