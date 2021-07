Brillante carrera de Mariana Pajón ¡La reina del BMX!

La joven, de 29 años, ha estado compitiendo en su máximo nivel durante muchos años. Comenzó en la pista de BMX en Medellín, su ciudad natal, siguiendo los pasos de Miguel, su hermano mayor: "Me enamoré de ese estilo de vida desde el primer día y hoy todavía lo disfruto de la misma manera", dijo para Tokio 2020. Este jueves en la noche la colombiana hizo historia al ganar la medalla de plata.

Para Pajón es también muy importante llevar el nombre de Medellín a lo más alto. Aunque ya es algo lejano, para muchos el nombre de su ciudad está aún asociado a las guerras entre los carteles de la droga, y ella quiere cambiar esta concepción a través del deporte. “Medellín ha cambiado mucho y el éxito de deportistas a nivel internacional ha ayudado a mejorar la imagen. Mi ciudad ha pasado por momentos muy difíciles por culpa del narcotráfico. Me acuerdo yendo a la escuela y sentir bombas o ver gente muerta en la calle. Ahora las cosas son muy distintas, esa situación se superó. Quiero que la gente conozca lo que somos capaces de lograr. Me gusta ser una embajadora de mi país”, afirmó.



La ciclista ganó su primer título nacional a los cinco años y su primer título mundial a los nueve. A lo largo de su carrera ha ganado más de 30 campeonatos internacionales.



En 2012, participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Londres y fue seleccionada para ser la abanderada de Colombia en la Ceremonia de Apertura. Los Juegos Olímpicos fueron siempre su sueño: “En 2010, antes de clasificarme para los Juegos, me tatué los anillos Olímpicos en mi brazo. Este tatuaje fue un contrato conmigo misma", confesó.

Pajón es conocida como la reina de la BMX



“Me dije a mí misma que no solo iría a los Juegos, sino que ganaría allí. La gente me decía que estaba loca porque ni siquiera me había clasificado, pero yo lo tenía muy claro", recordó.



Con su brillante carrera, Pajón es un ejemplo para las futuras generaciones de niños colombianos que sueñan con ser atletas de alto nivel. “A todos aquellos jóvenes que quieren seguir el camino del deporte les digo que todos los sueños se pueden cumplir. Para mí, ganar en Londres fue un sueño hecho realidad. Trabajé duro para repetirlo nuevamente en Brasil y lo logré. Con suerte y trabajo, volverá a suceder”.

Las lesiones de Mariana Pajón

Pajón es una mujer alegre y siempre tiene una gran sonrisa en su rostro, pero la carrera de la superestrella de BMX también ha estado marcada por las lesiones. En este ciclo Olímpico, estuvo apartada nueve meses de la competición debido a una grave lesión en la rodilla que se hizo después de chocar con otra piloto en mayo de 2018.



Durante su carrera, Pajón ha tenido 18 fracturas en diferentes partes del cuerpo (manos, brazos, tobillos, rodillas, costillas y hombros), tres conmociones cerebrales, una parálisis facial y un hematoma que casi le costó un riñón, además de llevar varios tornillos y dos placas en su muñeca izquierda: “Soy una persona muy feliz, con una vida llena de oportunidades. Me han pasado cosas muy buenas. Y también algunas cosas malas. Pero todo me ha hecho más fuerte”.



Con información del COI