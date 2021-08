Escándalo por el caso Baloyes: comunicado de la Comisión de Atletas  

El caso de Bernardo Baloyes ha despertado las voces de los atletas colombianos, tras Caterine Ibargüen, Anthony Zambrano y Lorena Arenas, ahora la Comisión de los Atletas de Antioquia han presentado un comunicado a la luz pública en dónde denuncia y exigen estudiar el caso por parte de las autoridades competentes.

Bernardo Baloyes clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 200 metros planos. Horas antes de la competencia el bolivarense se resintió de una tendinitis rotuliana, una molestia que se dio en suelo nipón. Tras esta situación, Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo habría tenido un altercado con el deportistas, razón por la cual Baloyes denunció haber sido “humillado de forma brutal” por parte del dirigente durante las justas.

Comunicado de la Comisión de Atletas de Antioquia

Por medio de la presente, la comisión de Atletas de Antioquia, quiere manifestar el desacuerdo con el trato brindado por parte de Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, con el deportista Bernardo Baloyes, atleta que en los 200 metros planos clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista denunció haber sido “humillado de forma brutal” por parte del dirigente durante las justas.



Según Baloyes, no pudo competir en su prueba porque se resintió de una tendinitis rotuliana en un calentamiento en suelo nipón. Posteriormente en la Villa Deportiva de Tokio, Ramiro Varela le exigió la devolución de los viáticos, el uniforme y lo envió a casa de vuelta fuera del itinerario inicial.



Es por tal razón que la comisión manifestamos estar en disconformidad con las decisiones tomadas en Tokio por parte del delegado pues incumple “la Declaración y derechos de los Atletas del movimiento Olímpico” emitida el 9 de octubre del 2018, según la cual, los atletas tienen derecho “Gozar de una representación de genero justa e igualitaria” pues según lo expuesto a ningún otro atleta de la Selección Colombia se regreso al país por no haber podido competir o alcanzado los resultados o retirado sus uniformes por una lesión. Por otro lado, el numeral 3 menciona el derecho a “acceder a información general sobre cuestiones relacionadas con los atletas y la competición de manera clara y oportuna” a Bernardo nunca se le notifico por escrito o por ningún medio las consecuencias de no poder competir, sean por la razón que fuera y menos del despoje de la implementación.



Dentro de los deberes que tienen según el COI los atletas deben “actuar en conformidad con el código ético del COI y denunciar todo comportamiento contrario a la ética, incluidos casos de dopaje, manipulación de competencias, discriminación, acoso y abuso.” En este caso queremos evidenciar un abuso de autoridad por parte de un delegado contra el atleta antioqueño Bernardo Baloyes por las razones antes expuestas.



Es por eso, que hacemos el llamado a la autoridad competente para que estudie con detenimiento lo sucedido y que este tipo de hechos nunca se repitan en ningún deporte, que esto se convierta en un precedente donde los deportistas hacemos valer nuestros derechos.



El articulo 1.1 del código de ética del COI nos hace un llamado a “el respeto al espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y de juego limpio”.



Atentamente.

CARLOS OQUENDO

Representante de los Atletas de Antioquia

Medallista Olímpico de BMX.