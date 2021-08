¡Vuelve y juega! Estados Unidos ganó el oro olímpico en baloncesto

Estados Unidos logró el oro olímpico del torneo masculino de baloncesto, el decimosexto de su historia y el cuarto consecutivo, tras imponerse este sábado a Francia por 82-87.

Kevin Durant, con 29 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, fue el mejor jugador del conjunto norteamericano, al que Francia mantuvo el pulso casi hasta el final, llegando al último minuto a seis puntos de diferencia (78-84), pero sus malas decisiones en los últimos ataques y la fiabilidad estadounidense decidieron el oro



- Kevin Durant resaltó que él y sus compañeros "pelean todo el año" en la NBA, pero en los Juegos se convierten en "hermanos" para ganar el oro olímpico. "Peleamos entre nosotros todo el año en la liga, pero nos convertimos en hermanos para toda la vida ante el resto del mundo. Es siempre un regalo increíble estar aquí, para, mi familia, para todos, es esta hermandad que hemos creado, trabajar todos los días con estos chicos me da mucha alegría, realmente lo disfruto", declaró Durant tras la final en el Saitama Super Arena.



El alero estadounidense, líder del conjunto americano durante todo el campeonato y también en la final con 29 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, no aclaró si valora volver a disputar otros Juegos Olímpicos tras ganar en Tokio 2020 su tercera medalla. "No lo sé, veremos", dijo.

Durant destacó las dificultades que ha tenido el conjunto estadounidense en la preparación de estos Juegos, con varios jugadores que tuvieron que dejar el equipo por lesión o por el coronavirus, componentes que se incorporaron tarde, derrotas en amistosos o la derrota en el primer partido contra Francia. "Pasamos muchas adversidades, nos adaptamos rápido, creo que encontramos la forma de ajustarnos, este grupo es increíble y estamos encantados de volvernos con el oro", comentó.



Durant consideró que Tokio 2020 ha sido "un viaje especial" par el equipo estadounidense, en el que todo el mundo ha trabajado "muy duro" y han ido creciendo como equipo con el correr de los encuentros. "Eres parte de un equipo que ha evolucionado cada segundo, es algo increíble de ver, cada partido hemos seguido creciendo. Terminas el trabajo, consigues el oro, el trofeo, pero el viaje ha sido increíble para ser parte de algo tan especial. Estoy agradecido de que todos nos comprometiéramos y lo hayamos acabado así", aseguró.



Respecto a la diferencia de este oro con los dos anteriores, en Londres 2012 y Río 2016, Durante destacó que muchos de sus compañeros venían "sin experiencia" en los Juegos y las derrotas ante Nigeria y Australia en los amistosos, y contra la propia Francia en el primer partido. "Perdimos algunos partidos, no había perdido antes Estados Unidos y es duro. Empezamos desde abajo, pero empezamos a trabajar, todo el mundo comenzó a apoyar al grupo y fue increíble ver cómo partimos de cero y ahora estamos celebrando eso. Estoy feliz de estar aquí ,de formar parte del grupo y de llevar el oro a casa", concluyó.





EFE